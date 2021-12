Conor McGregor demande quand il affronte le champion des poids légers de l’UFC Charles Oliveira et Dana White explique la critique du « traitement spécial »

Malgré tous les signes indiquant Dustin Poirier, Conor McGregor a à cœur de retourner dans la cage pour un titre UFC léger l’été prochain.

L’entraîneur de McGregor, John Kavanagh, a déclaré qu’il s’attend à ce que le tout premier double champion de l’UFC revienne au «début de l’été» de 2022 et il semble qu’ils aient l’or en tête.

Conor McGregor a les yeux rivés sur Charles Oliveira

Après le maintien de la couronne par Charles Oliveira contre Poirier à l’UFC 269 samedi soir, McGregor a tweeté: « Alors à quelle date vais-je combattre Oliveira? »

Il a suivi cela avec un autre qui lisait simplement « Irlande contre Brésil 2 » sous la forme de drapeaux nationaux, évidemment en référence à sa précédente bataille avec le Brésilien Jose Aldo où il est devenu champion poids plume de l’UFC.

McGregor n’a qu’une victoire à son actif depuis qu’il est devenu double champion en 2016, et il s’agissait d’une démolition de 40 secondes de Donald Cerrone il y a près de deux ans.

Il occupe le neuvième rang du classement des poids légers de l’UFC et, dans des circonstances normales, ne serait pas pris en considération pour un tir au titre.

Justin Gaethje est presque certainement le prochain, mais McGregor pourrait-il alors se glisser dans l’image cet été?

@notoriousmma (Twitter)

L’Irlandais a pris du poids depuis juillet, mais il reprend l’entraînement en janvier

Lorsque vous êtes une superstar du box-office comme McGregor, c’est possible.

L’Irlandais possède huit des 10 films à la carte UFC les plus vendus de tous les temps et le président de l’UFC, Dana White, a dû admettre que McGregor est un peu différent des autres.

« Oui, c’est vrai et pas vrai », a répondu White à Daniel Cormier lorsqu’on lui a demandé si McGregor bénéficiait d’un traitement spécial. « Si vous regardez en ce moment le classement, Conor McGregor est classé n ° 9 mondial [at lightweight].

« Alors, qui diable sait à quoi ressemblera cette chose au moment où il reviendra ? Donc, je ne pouvais pas honnêtement répondre à cette question. Je l’ai dit publiquement un million de fois, Conor McGregor, littéralement, combattrait n’importe qui. Je te dis.

« C’est ce qu’il nous a dit : « Je me fous de ce que vous obtenez. » Je vais m’entraîner. Quand vous aurez compris, appelez-moi et faites-le moi savoir. Ouais et puis, le combat de Nate Diaz, un autre combat est tombé pour lui.

. – .

Dana White et Conor McGregor ont toujours eu une relation spéciale

« Il a dit : ‘Eh bien, combattons Diaz.’ Eh bien, voulez-vous faire… ‘Non, je ne veux pas de poids mort. Si je ne le combats pas à son poids, ça n’a pas d’importance. C’est b******* si je ne le combats pas à son poids.

« Conor McGregor est ce type depuis le jour où il est entré dans cette f ****** entreprise. Donc, pour que quelqu’un pointe du doigt et dise : « Oh, ce type bénéficie d’un traitement spécial. »

«Ce gars est spécial. Ce gars est f ****** spécial.

McGregor reprend une véritable formation en janvier en Irlande et évaluera ensuite exactement quand il pourra revenir.