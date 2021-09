Conor McGregor dénonce une comparaison de 50 cents après un terrible terrain de baseball et évoque comment il a « fumé » Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Roger Federer sur la liste Forbes

in

Conor McGregor s’est lancé dans une diatribe furieuse sur le ridicule qu’il a reçu pour son terrible lancer avant un match des Cubs de Chicago.

Comme c’est souvent la tradition dans les matchs de la Ligue majeure de baseball, des célébrités sont parfois invitées à lancer un premier lancer de cérémonie.

McGregor a été moqué en ligne pour ses efforts

Étant un athlète de haut niveau, on attendait beaucoup de la star de l’UFC, mais son effort a navigué haut et loin, emportant presque les spectateurs au premier rang.

McGregor a été moqué pour le lancer et il a même été comparé au terrible effort de 50 Cent en 2014.

L’Irlandais a contesté les comparaisons et a lancé une diatribe sur Instagram et a présenté la liste la plus récente de Forbes.

Il a été classé en tête de liste, battant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Roger Federer.

Écrivant sur Instagram, il a déclaré : « L’audace de comparer la mienne avec cette pisse ! Image à image seule enterre cela.

« Le mien, à part la précision, était le premier lancer le plus puissant et le plus rapide de tous ces autres athlètes / artistes au fil des ans. Aucune comparaison.

« Fumez-les de haut en bas comme Forbes que je fais. Faites passer Messi. Fumé. Cris. Fumé. Federer. Doublé.

.

McGregor en tête de la liste Forbes de l’athlète le plus riche en 2021

« La plus grande puissance de tous les temps ! Mettez-moi au Temple de la renommée de Wrigley pour ce lancement de fusée. A côté de cette jolie brique rouge. Cadre en chêne acajou. Lignes de Wimbledon dans l’herbe. Le grand Wrigley Field me rappelle les terres de ma terre en Irlande. Impeccable.

“Quoi qu’il en soit, retournez sur le terrain… Venom. Calme. Équilibre! Le lingot d’or de Patek a failli s’envoler de moi, c’était si rapide et puissant.

