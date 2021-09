Conor McGregor discute de Nick Diaz contre. Robbie Lawler et attaque Nate Diaz

Conor McGregor, star de l’UFC

Après la victoire de Robbie Lawler sur Nick Diaz, Conor McGregor discute du combat. Et comparer Nate Diaz avec son frère. La star irlandaise a gardé un œil sur l’UFC 266, pas seulement sur ce match entre légendes.

Nick / Rob était un bon combat. Le coup de pied en rotation au début a donné du terrain à Nick, mais il était composé de vétérans et saupoudrait de jolis coups. Il a juste mangé de gros coups de corps et il y avait plus à venir Robbie était fort dans le corps, c’était un travail de vétéran tout au long. j’ai beaucoup apprécié

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 septembre 2021