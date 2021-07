Conor McGregor dit que Dustin Poirier « paiera » pour son discours sur les ordures avant le combat de l’UFC 264

La chaleur commence à monter avec Dustin Poirier et Conor McGregor se rencontrant pour la troisième fois ce week-endré.

Le duo a remporté une victoire chacun dans sa rivalité et le combat en caoutchouc se déroule à l’UFC 264 devant une foule comble à Las Vegas le 10 juillet.

UFC (YouTube)

Les coups de pied de Poirier sur McGregor ont été extrêmement efficaces sur Fight Island

Dans l’accumulation, McGregor a déclaré que Poirier serait un “ poussiéreux b **** ” s’il essayait de lutter contre The Notorious dans ce concours. L’ancien double champion fait allusion au fait qu’ils devraient avoir un concours de frappe debout.

Poirier a répondu en disant que les commentaires de McGregor « empestaient l’insécurité » et cela a incité l’Irlandais à répondre par une série de tweets.

Maintenant, McGregor dit que Poirier va payer pour ses paroles.

“Il parle un peu ces derniers temps”, a déclaré McGregor sur Instagram Live (h/t The Mac Life). « Il va payer pour ça, c’est sûr. Ça ne va pas être sympa. »

.

Poirier a stupéfait McGregor à l’UFC 257 en janvier, espérant qu’il pourra répéter l’exploit à l’UFC 264

Il est juste de dire que McGregor se rapproche chaque jour de son ancien moi combatif dans la préparation de ce match revanche.

Poirier soutient que peu importe le type de McGregor qui vient à la danse, mais un Conor plus motivé et concentré n’est probablement pas une bonne chose.

McGregor a poursuivi en expliquant comment il est maintenant dans la meilleure forme de sa vie pour l’UFC 264 et l’aide d’un nutritionniste l’a amené là où il doit être.

« J’ai Tristan Kennedy avec moi, le meilleur nutritionniste. M’a dans la meilleure forme de ma vie », a déclaré Conor. « Le plus d’énergie que j’ai jamais eu avant de perdre du poids. Le poids est au rendez-vous, c’est quoi, un peu plus de 24 heures avant le combat. Où Abu Dhabi était près de trois jours. Donc ça va être en ma faveur et je suis plus excité à ce sujet, excité de monter sur ces échelles.

McGregor semble prêt pour son combat de trilogie avec Poirier

« J’ai été très occupé à mettre le travail dedans. Pleinement concentré, complètement immergé dans les arts martiaux mixtes, ce n’était rien d’autre que des arts martiaux mixtes. Je suis donc prêt à monter un spectacle.

Poirier a remporté sa dernière bataille à l’UFC 257 en janvier sur Fight Island, mais les deux hommes ont une chance de gagner la guerre à Las Vegas ce week-end.

Quel que soit le vainqueur, le champion des poids légers de l’UFC Charles Oliveira attend le vainqueur et il a déjà dit qu’il pensait pouvoir éliminer l’un ou l’autre homme.