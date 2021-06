Conor McGregor dit que la perte de Dustin Poirier a « réveillé une bête » avec la superstar de l’UFC « très, très confiante » de la victoire le 10 juillet

in

Conor McGregor sait à quel point il est important qu’il revienne sur la bonne voie avec une victoire le 10 juillet.

L’Irlandais affronte Dustin Poirier pour la troisième fois à l’UFC 264, mais ce combat survient six mois après que Poirier a infligé la première défaite par élimination directe de la carrière de McGregor dans le MMA.

Poirier et McGregor vont mettre leur rivalité au lit à l’UFC 264

The Notorious est, bien sûr, la plus grande star du box-office que le monde du MMA ait jamais vue. Une partie de son lustre était son style KO excitant, mais aussi son discours trash extrêmement divertissant.

Avant d’affronter Porier pour la deuxième fois, McGregor a opté pour une approche plus respectueuse et beaucoup ont estimé que cela signifiait que le tout premier double champion de l’UFC perdait son avantage.

Une victoire serait vitale pour la marque McGregor et le joueur de 32 ans dit qu’il est extrêmement concentré sur la tâche à accomplir.

Il a déclaré à Fox Sports : « Toutes les billes sont en jeu.

Dustin Poirier a systématiquement battu McGregor à l’UFC 257

«Je m’entraîne ici très, très dur. Je suis sur le point d’y aller pour ma deuxième séance de la journée. Je suis déjà en très bon état.

“Je l’ai battu dans le combat d’origine [in 2014]. J’ai perdu dans le match revanche. Et puis on a la trilogie, j’ai quelques petits ajustements à faire.

«Je me sens très, très confiant. Je suis très concentré et motivé.

“Et je vais y aller et faire une sacrée performance et la récupérer le 10 juillet.”

‘The Notorious’ a parfois blessé Poirier sur Fight Island

McGregor dit que cette perte a “éveillé une bête” et qu’il est prêt à montrer au monde ce que cela signifie à Las Vegas.

Il a déclaré: «Le 10 juillet, je le ferai de manière absolument parfaite. Nous avons ces clowns sussed et pleinement!

« Ils veulent jouer à un jeu de tactique ? Pas de problème, à bientôt.

« Vous avez réveillé une bête. Une bête avec le soutien d’une puissance beaucoup plus élevée ! Dit tes prières.”

McGregor a dit des choses similaires avant la dernière rencontre entre les deux. On a beaucoup insisté sur le fait que McGregor était dans la forme de sa vie et à quel point il était vif après tout son travail de boxe dans le camp d’entraînement.

Conor McGregor et Dustin Poirier se battent probablement pour le droit d’affronter le champion des poids légers

Cela s’est avéré être sa perte lorsque Poirier a sorti la lourde jambe de tête avec des coups de pied bas et a encerclé sa proie immobilisée.

McGregor dit qu’il a fait les ajustements nécessaires à la suite de cette défaite, mais seul le temps nous le dira.

On s’attend généralement à ce que le vainqueur de ce combat défie le nouveau champion des poids légers de l’UFC, Charles Oliveira.