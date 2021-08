Conor McGregor dit quel est l’art martial le plus efficace

Quel pourrait être l’art martial le plus efficace de tous ? Boxe? Jiu Jitsu? Karaté? Cette même question a récemment été posée par un fan de Conor McGregor sur les réseaux sociaux et la star irlandaise de l’UFC a donné une réponse claire.

L’art martial le plus efficace selon Conor McGregor

L’art de l’embuscade. C’est ce que le clan McGregor était connu/craint le plus. Embuscade! Notre devise est « ard choile » qui signifie « vers le haut bois ». C’est d’où nous sommes descendus, les hauts bois, et où nous sommes retournés quand l’ennemi n’était plus. En infériorité numérique mais jamais dépassé https://t.co/s98EKlfZTQ – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 août 2021

«L’art de l’embuscade. C’est lui qui a fait connaître et craindre le clan McGregor.. Embuscade! Notre devise est « ard choile » qui signifie « vers la haute forêt » (c’était le slogan ou le cri de guerre du clan McGregor, qui signifiait « haute forêt » et faisait référence à un lieu de rassemblement secret du clan). C’est d’où nous venons, les hautes forêts, et où nous sommes revenus quand l’ennemi n’était plus. En infériorité numérique mais jamais vaincu.

Avertissement

L’embuscade n’est certainement pas un art martial donc la question du fan n’a pas eu la réponse attendue. Mais un fait curieux sur les ancêtres de Conor McGregor. L’Irlandais donnait également d’autres réponses :

«Double champion unifié consécutif de l’UFC. Seulement Amanda (Nunes) et moi l’avons fait«.

«Ma belle mère (est mon plus grand soutien), maintenant dans son beau manoir.

“Je ne suis pas riche. Je suis riche indépendamment. Et c’est incroyable !



Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité