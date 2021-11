Conor McGregor prétend que ce n’était pas Dustin Poirier qui s’est horriblement cassé la jambe lors de leur combat de trilogie … parce que le membre a été « gravement endommagé » avant la chute.

L’ancien double champion de l’UFC, âgé de 33 ans, a fait cette déclaration dans une série de tweets mercredi … disant qu’il savait que la jambe pourrait céder, mais il a décidé de continuer le combat malgré la blessure grave.

« Dans mon dernier camp, j’avais une jambe gauche gravement endommagée. Beaucoup de mes séances consistaient à commencer en bas de la garde ouverte. Et à y rester. traduit au combat. Histoire vraie », a déclaré McGregor sur Twitter.

En fait, Conor dit qu’il n’a pas eu de grande réaction à la rupture douloureuse – contrairement à Chris Weidman et Anderson Silva – parce qu’il était bien conscient que la jambe pourrait se casser lors du combat de l’UFC 264 le 10 juillet.

« Même jambe, même endroit. J’attribue cela au fait que je n’étais pas aussi choqué que Chris/Anderson où. Je savais que quelque chose pouvait arriver à l’avance. Chris était contrarié par ma citation. J’avais l’impression que je le visais. J’étais pas. S’il y a une constellation à ma réaction, c’est parce que je suis en tête-à-tête, cela peut se casser. «

McGregor est sur le point de se rétablir … et il est évident qu’il commence à préparer son retour dans l’Octogone.

Mais, qui combattra-t-il ?? Poirier pour une 4e fois ? Max Holloway revanche (McGregor l’a battu en 2013) ? Nate Diaz trilogie?

Qui que ce soit… Le Notorious dit qu’il sera de retour et meilleur que jamais !

« Je suis très satisfait de mes attaques au sol par le bas, à l’heure actuelle. J’ai massacré le mec par le bas, utilisez vos yeux. Il s’est éloigné de moi ! J’ai maintenant développé une version plus féroce du jeu au sol de Nate. Si Nate y va vers le bas, personne ne suit. Ils ne me suivront pas non plus maintenant. Regardez ! »