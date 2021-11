Conor McGregor donne « la réponse la plus juste qu’il puisse donner » sur qui a remporté la rivalité avec Dustin Poirier, dit qu’il a développé le jeu au sol de Nate Diaz

Conor McGregor a eu un autre passage de marque sur Twitter mercredi soir et il a parlé de sa rivalité avec Dustin Poirier et de l’origine de sa jambe cassée.

L’Irlandais a subi l’horrible blessure juste à la fin du premier tour de son troisième combat avec Poirier à l’UFC 264 en juillet.

McGregor a subi une mauvaise pause contre Poirier en juillet

Le combat de la trilogie n’a jamais abouti à la conclusion que beaucoup espéraient et le président de l’UFC, Dana White, a suggéré qu’ils essaieraient à nouveau de régler le score à l’été 2022.

S’exprimant sur Twitter, McGregor a donné la « réponse la plus juste » qu’il pouvait donner lorsqu’on lui a demandé qui avait gagné leur querelle dans l’octogone.

« Sa tête était plus douloureuse, ma jambe était plus douloureuse. Je me sens bien là-dessus. Pour ne pas dire que sa jambe n’était pas cassée non plus. J’avais cette cuisse bien hachée. J’ai l’impression que ce n’est tout simplement pas encore réglé. Est la réponse la plus juste que je puisse donner », a écrit McGregor.

Digressant sur le combat, McGregor a déclaré: «Des coudes et des coups de pied vraiment méchants, c’est sûr. Cela ou peut-être une bouteille bleue vraiment ennuyeuse était autour de lui après le combat, lol. Ne vous y trompez pas, ils n’attendent pas avec impatience ce qui s’en vient.

Zuffa SARL

Un quatrième combat entre McGregor et Poirier pourrait être sur les cartes

« Je reviendrai et ce sera réglé. Une fois pour toutes. »

Poirier a un combat pour le titre UFC des poids légers contre Charles Oliviera prévu pour l’UFC 269 le 11 décembre.

Il est très possible que Poirier soit le champion au moment où McGregor sera guéri et prêt à concourir à nouveau, ce qui rendra le combat potentiel encore plus lucratif pour toutes les personnes concernées.

The Notorious est sur le chemin du retour et a recommencé à s’entraîner alors qu’il récupère sa jambe.

Répondant aux fans sur Twitter, il a expliqué qu’une blessure subie au camp d’entraînement était à l’origine de la jambe cassée.

Instagram @thenotoriousmma

McGregor est sur le chemin du retour et voit la gloire à son retour après la guérison de sa blessure

« Dans mon dernier camp, j’ai eu une jambe gauche gravement endommagée », a commencé McGregor.

« Beaucoup de mes séances consistaient à commencer en bas de garde ouvert. Et y rester. Ronds complets restants en bas.

Je frappais les gens jusqu’à ce qu’ils s’éloignent de moi. Cela s’est ensuite traduit par le combat. Histoire vraie.

« Même jambe, même endroit », a déclaré à propos de la blessure existante. « Je l’attribue au fait que je n’étais pas aussi choqué que Chris [Weidman]/Anderson [Silva] étaient.

«Je savais que quelque chose pouvait arriver à l’avance. Chris était contrarié par ma citation. J’avais l’impression de le viser. Je n’étais pas. S’il y a une consolation à ma réaction, c’est parce que je l’avais prévenu, cela pourrait se casser.

Dana White a suggéré que McGregor et Poirier pourraient s’affronter à nouveau en juillet 2022

McGregor a travaillé sur son jeu au sol en sachant que sa jambe pourrait céder, mais les fans pensent depuis longtemps que le travail du tout premier double champion de l’UFC sur les tapis est sa chute.

Le joueur de 32 ans est connu pour son incroyable puissance de frappe et de frappe, mais McGregor dit maintenant qu’il a adapté et fait progresser le jeu au sol de Nate Diaz pour devenir un combattant complet.

« Je suis très satisfait de mes attaques au sol par le bas, en ce moment. J’ai massacré le mec par le bas, utilisez vos yeux », a déclaré McGregor à un fan faisant référence à sa bataille avec Poirier.

« Il s’est éloigné de moi ! J’ai maintenant développé une version plus féroce du jeu au sol de Nate. Si Nate tombe, personne ne suit. Ils ne me suivront pas non plus maintenant. Regarder! »

. – .

McGregor sait tout sur le jeu au sol de Diaz après l’avoir contacté en 2016

