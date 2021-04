Conor McGregor éclabousse l’argent et montre de nouvelles dents dans une vidéo Instagram alors qu’il relance la guerre des mots avec Kamaru Usman

Conor McGregor ne se battra peut-être pas avant juillet, mais la superstar la plus lucrative de l’UFC reste l’une des personnes dont on parle le plus dans le jeu de combat.

« The Notorious » a une fois de plus relancé sa guerre des mots avec le champion des poids welters Kamaru Usman à la veille de leurs retours respectifs à l’action.

Kamaru Usman a copié et adapté la fameuse citation de Conor McGregor sur la « nuit de la culotte rouge »

Usman défendra son titre de 170 livres contre le rival amer Jorge Masvidal une fois de plus à l’UFC 261 à Jacksonville le mois prochain, avec le vitriol entre la paire plus intense que jamais.

McGregor – qui combat Dustin Poirier pour la troisième fois en juillet – a livré l’une de ses répliques les plus célèbres en 2015 lorsqu’il a déclaré que c’était la « nuit de la culotte rouge » lorsque vous avez signé pour le combattre en raison du montant d’argent qu’il génère.

Et il semble que « The Nigerian Nightmare » se soit inspiré de l’Irlandais alors qu’il déroulait une ligne très similaire lors d’une interview ESPN.

«C’est la nuit de la culotte verte quand vous me battez», déclara Usman. « Il [Masvidal] n’obtient pas le salaire par vue et des trucs comme ça tout seul.

«Il doit me battre. Et donc, oui, est-il le plus grand nom de la division parmi tous ces gars? Absolument.

«Mais c’est le premier que je fais en ce moment dans la division.»

. – .

Masvidal a passé 25 minutes avec Kamaru Usman avec un préavis de six jours et a la chance de le reprendre

McGregor a clairement pris ombrage d’avoir inventé sa phrase classique et s’est adressé à Twitter pour exprimer son incrédulité en tant que plagiat flagrant d’Usman.

Il a écrit: «Est-ce que je trébuche ou est-ce que ce crétin est toujours là? Tout ce que je dis.

Les deux hommes se sont affrontés en janvier 2020 avant le retour de McGregor contre Donald Cerrone, avec une série de Tweets explétifs du compte d’Usman quelques heures à peine avant le combat mettant en colère l’ancien champion du monde à deux poids.

. – .

La citation emblématique de McGregor de 2015 est une légende

McGregor reviendra dans l’octogone le 10 juillet à l’UFC 264 lorsqu’il affrontera Dustin Poirier dans leur match de trilogie.

Il semble qu’il adopte une approche plutôt inhabituelle pour améliorer son sourire, en publiant sur les réseaux sociaux son nouvel ensemble de grognards avant le combat contre « The Diamond ».

@thenotoriousmma (Twitter)

« The Notorious » a ouvert un nouveau sourire quelques mois avant son combat de trilogie avec Dustin Poirier