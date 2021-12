Conor McGregor écrase à nouveau les chiffres du box-office avec des numéros de paiement à la séance lucratifs en reproduisant les tactiques de Khabib pour la trilogie Dustin Poirier à l’UFC 264

Lorsque Conor McGregor a déclenché sa rivalité avec Khabib Nurmagomedov, peu auraient pu prédire à quel point ce serait lucratif pour lui et l’UFC.

Au lieu de ternir son héritage, McGregor et le Russe ont obtenu d’énormes chiffres à la carte et ont consolidé leur position de superstars mondiales.

Khabib a arrêté McGregor lors de leur rencontre en 2018 à l’UFC 229

Un énorme 2,4 millions de personnes ont acheté le pay-per-view pour regarder l’UFC 229 en 2018 et cela s’est avéré que tuer des gens avec gentillesse ne payait que ce prix, l’amertume payant les factures à la place.

Cela n’a jamais été aussi évident en 2021 lorsque McGregor a fait son retour dans l’octogone contre l’ancien ennemi Dustin Poirier sur Fight Island à l’UFC 257.

L’événement a attiré 1,6 million d’achats pour le lier à l’UFC 202, le match revanche de McGregor avec Nate Diaz, mais la défaite et la nouvelle personnalité gentille de l’Irlandais ont menacé de diminuer son pouvoir de star.

Au lieu de cela, le joueur de 33 ans est passé à l’offensive pour le combat de trilogie à l’UFC 264 en juillet, humiliant la femme de Poirier et proférant de graves menaces contre le natif de Louisiane.

The Notorious s’est effondré sur le sol de l’Octogone à la fin du premier tour

Bien que McGregor ait subi une méchante jambe cassée à la fin du premier tour pour mettre fin au combat, en reproduisant son approche vicieuse et malveillante du combat contre Khabib en 2018, l’Irlandais a attiré plus de regards sur le sport avec 1,8 million d’achats PPV dans le monde .

Lorsque vous comparez ces chiffres aux autres événements numérotés de l’UFC de 2021, il devient clair à quel point l’ancien champion du monde des deux poids reste nul.

TOP PPV de 2021

« The Notorious » a encore une fois été le plus gros tirage de l’UFC

UFC 264 : Poirier vs McGregor III – 1,8 million d’achats UFC 257 : McGregor vs Poirier II – 1,6 million d’achats UFC 259 : Blachowicz vs Adesanya – 800k achète UFC 261 : Usman vs Masvidal II – 700k achète UFC 263 : Adesanya vs Vettori II – 600k achète UFC 262: Oliveira vs Chandler – 300k achats

Bien sûr, les chiffres officiels de l’UFC 296 n’ont pas encore été publiés et Poirier pourrait bien avoir de nouveau apporté un grand nombre de favoris des fans, avec Amanda Nunes et Sean O’Malley également sur la carte.

Cependant, 2021 appartenait à nouveau à Conor McGregor – le plus gros tirage de l’histoire de l’UFC.