Conor McGregor en points de suture alors qu’un fan suggère que Kamaru Usman est une version “copier-coller” de lui en matière d’autopromotion

Un fan de Conor McGregor a quitté la star de l’UFC en riant de son rival Kamaru Usman en suggérant au champion poids welter de « copier-coller » son style.

En publiant une vidéo sur Twitter, le montage montrait plusieurs citations emblématiques de la conférence de presse de McGregor imitées par Usman.

McGregor et Usman ont passé les deux dernières années à se tirer des coups verbaux mais ne se sont pas encore battus

La superstar de l’UFC a republié la vidéo avec un emoji riant, et bien qu’il s’agisse d’une blague, le fan pourrait être sur quelque chose.

“C’est ce qui se passe lorsque vous ne parvenez pas à vous promouvoir en tant que combattant et décidez simplement de copier et coller à la place”, a écrit le compte de fan.

McGregor est bien connu pour son habileté avec le microphone à la main, puis pour ses performances dans l’octogone.

Il est le plus grand nom des arts martiaux mixtes et est un ancien double champion lorsqu’il détenait les titres poids plume et poids léger.

Cependant, il a également combattu au poids welter et lui et le champion de division Usman flirtent avec un combat depuis un certain temps.

En avril, il a déclaré au monde qu’il pensait qu’Usman copiait ses tirs et a averti que la division des poids welters serait bientôt la sienne.

«Je ne peux pas copier mes mots et mes clichés sans en recevoir une claque. J’aime 170. C’est bientôt le mien », a-t-il tweeté à ses millions de followers.

McGregor et Diaz ont déjà contesté deux barnstormers poids welters

Usman était cinglant avec sa réponse à l’accusation. “Sauf quand je te touche à 170, ils sortent”, a-t-il répliqué. «Ils ne sortent même plus à 155 livres pour vous. Je finis les gens. Vous avez terminé », a-t-il ajouté en référence à sa défaite contre Dustin Poirier en janvier.

McGregor n’a jamais caché son désir de se battre à nouveau à 170 livres, après avoir eu des combats mémorables contre Nate Diaz, mais ne se ferait aucune illusion de la tâche qui l’attend s’il rencontrait Usman.

“The Nigerian Nightmare” est invaincu à l’UFC et ne semble pas vouloir arrêter son règne de si tôt.

La prochaine étape pour l’icône du MMA McGregor, cependant, est son troisième match en caoutchouc avec Poirier, avec des scores même à 1-1.

Usman est l’un des champions les plus dominants de l’histoire des poids welters