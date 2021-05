Conor McGregor en tête de la liste des athlètes les mieux payés de Forbes pour 2021 ⋆ .

* Forbes a couronné champion de l’UFC Conor McGregor en tant qu’athlète le mieux payé au monde.

Selon la publication, McGregor a récolté 180 millions de dollars de revenus totaux au cours des 12 derniers mois. Il a réagi à la nouvelle sur Twitter en écrivant: «Merci Forbes d’avoir reconnu mon rôle d’entrepreneur! C’était un rêve de mener cette liste avec autant d’athlètes à succès! Nous progressons et montons »

Étoile de Barcelone Lionel Messi a pris la deuxième place, gagnant 130 millions de dollars avec «le footballeur argentin a gagné 97 millions de dollars sur le terrain… avec 33 millions de dollars supplémentaires en revenus de commandite», écrit Forbes. Joueur de foot célèbre Cristiano Ronaldo troisième avec 120 millions de dollars de revenus (y compris les commandites) au cours de la dernière année. Le trio complète le top trois, avec le quart des Cowboys de Dallas Dak Prescott prendre la quatrième place.

LIRE LA SUITE: “ Run The World ” donne de la magie aux filles noires (EURexclusiveWATCH)

Voici ce que Forbes écrit à propos de Dak: «C’est payant d’être le quart-arrière des Cowboys de Dallas. Prescott, dont la saison a été écourtée l’année dernière en raison d’une blessure à la cheville, a signé un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans pendant l’intersaison, qui comprenait une prime de signature de 66 millions de dollars pour le placer quatrième sur la liste Forbes.

Et à propos de Prescott, Forbes ajoute: «En plus d’être largement récompensé en tant que quart-arrière de la franchise la plus précieuse du sport, Prescott a récolté 10 millions de dollars supplémentaires en avenants.»

James Lebron classé n ° 5 en gagnant un total de 96,5 millions de dollars. 31,5 millions de dollars provenaient de son salaire NBA, tandis que les 65 millions de dollars restants provenaient de ses projets parallèles, notamment sa participation dans Fenway Sports Group et son accord avec Pepsi. Tom Brady est arrivé au 9e rang avec 76 millions de dollars gagnés, et Kevin Durant a complété la liste avec 75 millions de dollars.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des athlètes les plus riches de Forbes en 2021:

N ° 1: Conor McGregor – 180 millions de dollars

N ° 2: Lionel Messi – 130 millions de dollars

N ° 3: Cristiano Ronaldo – 120 millions de dollars

N ° 4: Dak Prescott – 107,5 millions de dollars

N ° 5: LeBron James – 96,5 millions de dollars

N ° 6: Neymar – 95 millions de dollars

N ° 7: Roger Federer – 90 millions de dollars

N ° 8: Lewis Hamilton – 82 millions de dollars

N ° 9: Tom Brady – 76 millions de dollars

N ° 10: Kevin Durant – 75 millions de dollars