Conor McGregor ensuite ? Jake Paul dit que la légende de l’UFC Khabib Nurmagomedov et son équipe ont accepté de le former pour passer au MMA

Jake Paul dit qu’il finira par passer au MMA et a déjà un plan en tête.

The Problem Child affronte l’ancien quintuple champion de l’UFC Tyron Woodley ce week-end dans un match revanche de leur concours d’août qui a vu Paul s’échapper avec une victoire par décision partagée.

Jake Paul et Tyron Woodley s’affrontent pour la deuxième fois le 18 décembre

Lors de leur conférence de presse d’avant-combat, Paul a révélé qu’il se déplacerait vers le domaine de Woodley le moment venu.

« Bien sûr, je pense à 100% que cela pourrait arriver », a répondu Paul lorsqu’on lui a posé des questions sur un éventuel combat de MMA lors de leur conférence de presse d’avant-combat.

« Pourquoi pas? Si je peux apprendre à boxer en deux ans et battre des gens comme [Woodley], alors pourquoi ne puis-je pas apprendre à faire du MMA en deux ans et battre des gens comme lui ?

« C’est ma réponse, cela arrivera à un moment donné, à 100%. »

Jake Paul dit qu’il ira 12-0 en boxe au moins avant de passer au MMA

Woodley a appelé le « plafond » sur les commentaires de Paul et a déclaré qu’il ne croyait pas que le joueur de 24 ans était vraiment intéressé à entrer dans la cage.

Mais Paul insiste sur le fait qu’il a les connaissances nécessaires pour réussir en MMA et qu’il s’aligne déjà avec Khabib Nurmagomedov et son équipe.

« Bien sûr que je le ferai », a ajouté Paul lors d’une mêlée médiatique. «Les gens semblent oublier que j’étais un lutteur d’État, division un dans l’Ohio.

«C’est l’un des états de lutte les plus difficiles et je ne vois pas pourquoi si je peux faire de la boxe à un niveau aussi élevé que je ne pourrais pas faire du MMA à un niveau aussi élevé.

Khabib est l’un des plus grands poids légers de l’UFC et maintenant il se tourne pour son équipe

«Je vais aller me faire coacher par Javier Mendes, Team Khabib et c’est tout.

« Ils sont en panne, à 100% – je dois d’abord faire 10-0 ou 12-0 en boxe, puis je frapperai ce combat de MMA. »

L’humble Khabib et Paul direct créent une dynamique intéressante pour le moins, mais il n’est pas surprenant que Paul se dirige vers le plus grand rival de Conor McGregor avant de se lancer dans le sport.

Jake Paul n’a pas pu choisir de meilleures équipes à rejoindre que Khabib Nurmagomedov et l’American Kickboxing Academy

Paul poursuit un combat avec McGregor depuis plus d’un an maintenant et on ne sait jamais, l’Irlandais pourrait se lécher les lèvres à l’idée que Paul passe au MMA.

Pourtant, pour la plupart, la majeure partie de l’argent dans les sports de combat réside dans la boxe, quelque chose dont tous les combattants, y compris Paul, sont parfaitement conscients.

