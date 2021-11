Conor McGregor envoie un message sincère à Ole Gunnar Solskjaer après la sortie de Man Utd

McGregor a rendu hommage à l’ancien patron de Man Utd (Photo: .)

Conor McGregor a envoyé un message d’adieu sincère à Ole Gunnar Solskjaer après sa sortie de Manchester United.

United a confirmé le départ de Solskjaer dimanche matin moins de 24 heures après une défaite lamentable 4-1 contre Watford.

Il a fait suite à des défaites complètes contre ses rivaux de Liverpool et Manchester City avant la pause internationale avec United prenant seulement quatre points sur 21 possibles au cours d’une terrible forme.

Marcus Rashford a dirigé les hommages à la légende du club après la décision de dimanche avec David de Gea, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Mason Greenwood et Scott McTominay parmi ceux qui ont fait leurs adieux au manager sur les réseaux sociaux.

L’ancien champion de l’UFC McGregor, un fan de United depuis son enfance, a envoyé son propre message en écrivant sur Twitter : » Je veux remercier chaleureusement la légende vivante qu’est Ole Gunnar Solskjær !

« Ole, vous l’êtes pour toujours, monsieur ! Icône! Inspiration! Héros! Légende! Merci Olé.’

Solskjaer a accordé une interview d’adieu à MUTV dimanche soir.

«Ça a été un bal. Continuons à soutenir cette équipe, vous devez rester avec eux », a-t-il déclaré.

Plus : Manchester United FC



‘Ils [the fans] ont été incroyables avec moi depuis l’un de mes premiers coups de pied dans le ballon, j’ai marqué avec l’un des premiers, jusqu’à maintenant.

« Et je suis sûr que nous nous reverrons parce que s’il y a un endroit où je vais regarder des matchs de football, c’est à Old Trafford. »



