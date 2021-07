Conor McGregor est au niveau d’un premier Mike Tyson, déclare le patron de l’UFC Dana White avant l’épreuve de force de Dustin Poirier

in

Très peu d’athlètes mettent des fesses sur les sièges comme le fait Conor McGregor.

Lorsqu’il se bat à Las Vegas, la ville reçoit un coup de pouce économique majeur qui est bien nécessaire après les mois de confinement à la suite de la pandémie de coronavirus.

McGregor a gagné une somme d’argent stupéfiante l’année dernière, bien qu’il n’ait combattu qu’une seule fois

Mais quelle est sa taille ?

«Il y a ce buzz et cette énergie autour d’un combat de McGregor qui me rappelle le [Mike] Tyson days », a déclaré le président de l’UFC, Dana White, à The Mac Life.

« Il est au niveau de Tyson, [Evander] Holyfield, et [Oscar] De La Hoya quand ils étaient en tête et la liste s’allonge encore et encore. Il est l’un des créateurs d’argent de tous les temps à Vegas.

“Ce combat de ce week-end a plus de célébrités à venir que tout autre combat de l’histoire de l’UFC. Il a plus de pré-achats que n’importe quel combat dans l’histoire de l’UFC et j’ai dit aux fans, si vous savez que vous achetez ce combat samedi soir, faites-le maintenant.

Tyson était un tirage incroyable – tout comme McGregor l’est maintenant

« Faites-le cette semaine, ne le faites pas samedi ! Deux ou trois millions de personnes qui essaient de l’acheter en même temps vont causer des problèmes, donc je pense que les gens sont intelligents.

Le record pour un PPV UFC est de 2,4 millions d’achats et c’est à ce moment-là que McGregor a affronté Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en 2018, qui a dépassé les deux millions d’achats. White dit que cet événement pourrait être en passe de battre ce record.

McGregor, 32 ans, est la vache à lait de l’UFC et est lui-même en tête de la liste Forbes des athlètes les mieux payés cette année. De toute évidence, s’il perd à nouveau contre Poirier, l’éclat pourrait commencer à s’estomper sur l’Irlandais et ce ne serait pas génial pour son attrait au box-office.

getty

White et McGregor n’ont pas toujours été d’accord, mais il y a certainement un respect mutuel là-bas

Du point de vue de White, sa vache à lait semble beaucoup plus concentrée cette fois-ci et il ressemble au vieux Conor McGregor.

“Conor avait l’air sacrément bien lors de ce premier tour”, a-t-il ajouté. “Je ne sais pas comment il s’est préparé ou ce qu’il a fait, je ne connais pas la différence entre le camp d’entraînement pour ce combat et ce combat, mais je peux vous dire ceci : d’après ce que je peux voir, il prend ce combat un beaucoup plus grave que ce qu’il a fait le dernier combat.

Bien qu’il ne soit pas figé, White a suggéré que le vainqueur affrontera ensuite Charles Oliveira pour le titre UFC des poids légers. C’est décisif pour McGregor.