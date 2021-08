Conor McGregor est maintenant impliqué dans un procès avec Michael Bisping

in

L’Irlandais Conor McGregor continue de provoquer des querelles alors qu’il se remet de sa fracture et a du temps libre. Cette fois, McGregor s’est concentré sur Michael Bisping, avec qui il a échangé quelques mots.

Bisping a récemment partagé ses réflexions sur le procès virtuel entre McGregor et Cormier. Michael a suggéré que Conor abandonne le sujet pour la paix car si les choses finissaient par devenir physiques, cela se terminerait très mal pour l’Irlandais.

Ces commentaires ont suscité l’ire de Conor McGregor, qui s’est tourné vers son arme la plus efficace ces derniers temps : Twitter. Là, l’Irlandais a affirmé avoir gagné beaucoup d’argent grâce aux derniers combats de Bisping, qu’il a décrit comme un nul.

« Bisping n’est personne sur Sirius XM. Il s’est précipité vers la course après avoir été envoyé au tapis et étranglé. Et puis il a été endormi par un fusil de chasse de la main gauche de Gastelum. Dévastateur. Même si je prends une commission sur tous ses combats, j’ai quand même dit à l’équipe de ne pas faire le combat avec Gastelum. Je savais que ça allait arriver. Mais bon, 100 000$ ! 50 000 $ pour chaque combat. J’avais l’habitude de dire ‘yoink’ à chaque fois qu’il apparaissait sur le compte.”

Bisping a plaisanté en disant que l’héritage de McGregor s’estompait plus rapidement que ses tweets. Cela a amené Conor à porter un autre coup. Bien qu’il l’efface également quelques instants plus tard, Bisping l’a aperçu et a répondu directement à l’Irlandais.

“Le seul héritage dont je me fous est le Legacy 5000 dans lequel ma mère vole.”

Le message était accompagné d’une photo montrant Michael Bisping volant sur un vol commercial. La réponse britannique a été écrasante.

L’argent ne fait pas de vous un homme petit gars. En plus, même si tu tenais ton portefeuille, je serais toujours un homme plus grand que toi. https://t.co/jicIAVhCPX – michael (@bisping) 18 août 2021

« L’argent ne fait pas de toi un homme, petit gars. D’ailleurs, même si tu te tenais sur ton portefeuille, je serais toujours un homme plus grand que toi.”

Une fois de plus, Conor recourrait à sa technique de tweet et de suppression pour répondre à Michael Bisping. McGregor répondrait en accusant les Britanniques d’avoir fui son village.