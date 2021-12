Conor McGregor est passé du rejet de l’UFC à la croisière dans une Ferrari avec Dana White à Las Vegas et a grimpé sur la liste Forbes et son prochain combat en 2022 sera certainement un autre filon d’argent

Lorsque Conor McGregor s’est précipité pour terminer un Donald Cerrone déjà meurtri et battu en janvier 2020, il semblait que son retour était bel et bien en marche.

‘The Notorious’ a décoché un coup de tête parfaitement placé sur le côté de la mâchoire du vétéran de l’UFC avant de le terminer au sol et de célébrer à genoux avec soulagement.

McGregor a plus d’argent qu’il n’aurait pu en rêver

Cependant, des défaites consécutives et une blessure ont ralenti son retour triomphal

Après une absence de 15 mois de l’octogone, l’ancien champion du monde des deux poids était de retour sous les projecteurs de l’Ultimate Fighting Championship et a gagné environ 1,6 million de livres sterling par SECONDE.

Cependant, la «saison» rapportée de McGregor a rapidement été abandonnée et les fans ont dû attendre une autre année pour le revoir en action lorsqu’il a rencontré Dustin Poirier pour la deuxième fois. Cela ne s’est pas déroulé comme prévu et la troisième rencontre non plus, également en 2021, mais cela a rendu les deux hommes encore plus riches.

L’argent, cependant, n’est plus un problème pour l’Irlandais ; devenant le tout premier «champion» de l’UFC, ses débuts en boxe contre Floyd Mayweather et le lancement de «Proper 12 Irish Whiskey» et d’un nouveau pub signifient qu’il n’a plus jamais à se battre.

Pourtant, l’attrait de la concurrence s’avérera apparemment toujours trop fort pour que McGregor y résiste et son amour du combat l’a fait passer du chômage au bord de devenir milliardaire.

McGregor a été initialement rejeté par l’UFC mais a persisté et ses débuts l’ont vu assommer Marcus Brimage à Stockholm en 2013

Cependant, ce n’était pas que des voitures rapides et du caviar pour McGregor. Il a en fait été REJETE par l’UFC il y a près de huit ans en raison de la saturation de la division poids plume à l’époque.

Au lieu de cela, il est passé au poids léger et a éliminé le champion des Cage Warriors Ivan Buchinger et a obtenu sa place dans la première organisation mondiale de MMA à la dure.

Après avoir impressionné le président de l’UFC, Dana White, lors d’un dîner, le chef du MMA a recruté le combattant prometteur, estimant qu’il avait toutes les capacités pour devenir une superstar rien que par son charisme.

Lors d’une interview avec Michael Landsberg de TSN, White a déclaré à propos de ses premières impressions: « Écoutez, je ne sais pas si ce gars peut se battre, mais s’il peut même donner un coup de poing, il va être une énorme star. »

Il y a sept ans aujourd’hui, devant une foule bruyante de sa ville natale, Conor McGregor a organisé une masterclass absolue en battant Ivan Buchinger pour remporter son deuxième titre mondial des Cage Warriors. pic.twitter.com/Hn1TksbNHR – La vie Mac (@TheMacLife) 31 décembre 2019

Non seulement McGregor peut donner un coup de poing, mais il peut également rendre ses adversaires inconscients avec ses poings et est même capable de prédire quand l’arrêt interviendra.

Après sa victoire au premier tour contre Marcus Brimage à ses débuts en 2013, White a accordé à McGregor un bonus de 50 000 $ pour sa performance en plus de son salaire pour s’être présenté et avoir remporté la victoire.

Les affaires entre les deux hommes étaient florissantes et, après avoir promis à l’Irlandais la chance de se battre dans son pays d’origine et à Boston, les deux se sont à nouveau rencontrés pour une réunion qui a abouti à une course Ferrari autour de Las Vegas.

Clairement pas encore habitué à un style de vie aussi somptueux, McGregor a enregistré la rencontre pour que ses adeptes des médias sociaux en profitent et son rire contagieux n’a été noyé que par le moteur de la super voiture.

Cela lui a laissé une impression durable lorsqu’il a révélé qu’il avait récemment commandé une Ferrari Spyder en édition limitée, dont le prix de départ est d’environ 500 000 $.

Dana White rayonne de fierté alors que McGregor a remporté la ceinture intérimaire des poids plume en 2015

Ayant gagné 385 000 £ en seulement 13 secondes lors de sa démolition de Jose Aldo en 2015 pour remporter son premier titre – la sangle poids plume – le train de battage médiatique de McGregor commençait rapidement à accélérer et il a culminé avec sa deuxième couronne UFC à New York.

Avant de démanteler Eddie Alvarez à l’UFC 205 (une performance qui lui a valu près de 60 000 £ par grève), le natif de Crumlin a dépensé 55 000 $ (41 000 £) pour un manteau en vison Gucci pour son apparition en conférence de presse.

Il est arrivé au Madison Square Garden dans une Rolls Royce Ghost sur mesure de 280 000 £ et a admis qu’il était accro à l’entraînement et au shopping.

S’adressant à l’équipe de caméras UFC Embedded, McGregor a déclaré: «J’ai une obsession malsaine pour dépenser de l’argent. Mais j’ai une obsession saine de le faire – alors tout va bien.

McGregor a escaladé la montagne de l’UFC lorsqu’il est devenu champion des deux poids

@notoriousmma (Instagram)

McGregor pose avec sa Rolls Royce Ghost de 280 000 £ en 2016

Ferrari.com

Il a commandé un SF90 Stradale Spyder

Cela devrait aller bien avec son yacht Lamborghini

Bien sûr, la défaite contre le féroce rival Khabib Nurmagomedov a été une punition pour le fier Irlandais, mais l’événement principal de l’UFC 229 en 2018 est toujours le plus regardé de l’histoire de l’entreprise.

Il a été acheté par 2,4 millions de personnes rien qu’aux États-Unis.

L’Irlandais a pour objectif de créer plus de magie en 2022 à son retour de blessure, avec Poirier comme adversaire présumé, alors qu’il devait également terminer ce qui sera une trilogie très lucrative avec Nate Diaz et a même fait allusion au défi du champion poids welter Kamaru Usman.

Cependant, quels que soient ses combats l’année prochaine ou le nombre de zéros supplémentaires qu’il peut ajouter à son compte bancaire et ses voitures à sa flotte considérable, « The Notorious » est toujours le même combattant dans l’âme qui a crié plus fort que les pneus de White lors de leur croisière nocturne à travers Ville du péché.

À l’intérieur du «super-yacht» Lamborghini de Conor McGregor d’une valeur de 4 millions de dollars avec seulement 63 fabriqués dans le monde

Avec sa jambe hors de combat, McGregor s’est concentré sur l’augmentation de sa force et de sa puissance et vise à revenir au combat d’ici avril, avec un retour dans la cage peu de temps après.