Conor McGregor et Brittney Palmer taquinent Khabib par les filles de l’UFC

Il n’y a pas si longtemps, Khabib Nurmagomedov dédiait ces mots aux filles de l’UFC Octogone :

Écoute, je ne veux offenser personne : les ring girls sont les personnes les plus inutiles dans les arts martiaux. Quelle est votre fonction ? J’ai une question. Pouvez-vous dire que c’est le deuxième tour sans que ces filles aient besoin de le faire ? L’histoire a vu beaucoup d’erreurs. Nous lisons des erreurs historiques tout le temps. Si nous regardons l’histoire, il dit qu’ils sont inutiles. C’est mon opinion personnel. Dana White pourrait les aimer. Mais je ne suis pas Dana White, je suis Khabib ». «Je suis assis avec mon père (lors d’un événement). Chaque personne a ses propres préférences : culture et valeurs. Je viens me battre la nuit et je m’assois avec mon père. Ces (filles octogonales) passent et montrent aux gens que c’est le deuxième tour. Mais personne ne regarde le nombre. Je me sens mal à l’aise avec mon père. Je ne suis pas contre ça. Si tu veux tu peux le faire. Mais ne me l’impose pas. Mettez-le de côté. Il y a des endroits désignés pour cela. Je pense qu’il ne faut pas tout mélanger. C’est mon opinion personnelle”.

Conor McGregor et Brittney Palmer taquinent Khabib

Et maintenant, Conor McGregor et Brittney Palmer, Girl from the Octagon, le taquinent dans les réseaux sociaux :

Avis

«Haha désolé, pas désolé !«.

