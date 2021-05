Conor McGregor et Dustin Poirier félicitent Charles Oliveira après avoir assommé Michael Chandler à l’UFC 262 et succédé à Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor et Dustin Poirier ont tous deux félicité le nouveau champion du monde des poids légers de l’UFC, Charles Oliveira, dimanche matin.

Le Brésilien a éliminé Michael Chandler dans l’événement principal de l’UFC 262 pour succéder à Khabib Nurmagomedov et devenir le 11e champion du monde incontesté à 155 livres.

Charles Oliveira ne manquera pas de prétendants après être devenu le nouveau champion des poids légers de l’UFC

Ce fut une affaire passionnante pendant qu’elle durait à Houston, avec Chandler appliquant la pression et bloquant presque un étranglement à guillotine dès le premier tour.

Oliveira s’est bien ralliée et a tenté plusieurs tentatives de soumission gagnées, avant de se retrouver dans un monde de problèmes alors qu’ils revenaient aux pieds et que Chandler avait posé des bombes.

Pourtant, “ Do Bronx ” a complètement inversé le combat au début de la deuxième strophe avec un crochet du gauche dévastateur trouvant la cible alors qu’il obtenait la finition TKO avec Chandler se retirant dans le coin.

Poirier a été le premier à se rendre sur Twitter pour féliciter le nouveau champion, en disant: «Félicitations @CharlesDoBronxs vous avez gagné ça à la dure!

Un crochet gauche haché a commencé les dégâts pour Oliveira

“Dirigez-vous vers @MichaelChandlerMMA le plus haut des hauts et le plus bas des bas.”

Après la retraite de Khabib, beaucoup ont supposé que ce serait Poirier qui aurait été couronné le nouveau champion des poids légers, mais il a plutôt choisi d’affronter McGregor pour la troisième fois cet été après avoir assommé l’Irlandais en janvier.

Et il n’a pas fallu longtemps au “ Notorious ” pour faire part de ses réflexions sur les réseaux sociaux.

«Félicitations à Olivera [sic] en devenant le 11e champion poids léger de l’UFC. Je me demande qui est Twelve… »

Conor McGregor et Dustin Poirier le rejoindront pour la troisième fois le 10 juillet à la T-Mobile Arena

Avec un nouveau champion dans la division, le combat de la trilogie entre Poirier et McGregor à l’UFC 264 le 10 juillet a encore plus d’importance car il pourrait bien déterminer le prochain challenger d’Oliveira.

“ Le diamant ” pourrait bien avoir l’avantage avant le troisième combat après son superbe affichage sur Fight Island, mais McGregor a juré de réparer les torts de la suite pour revenir dans la colonne des victoires.