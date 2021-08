Conor McGregor et Dustin Poirier ont une nouvelle discussion

in

Depuis que Conor McGregor et Dustin Poirier se sont battus pour la première fois en 2014, bien qu’ils aient eu une rivalité enflammée, il y a quelques années, la flamme s’est éteinte car ils étaient totalement concentrés sur leurs carrières respectives. Mais dès que leur deuxième combat a été confirmé, en janvier 2021, ils se sont retrouvés, verbalement et physiquement.. Et la chose n’est pas terminée, loin de là, après son troisième combat, survenu en juillet.

Conor McGregor et Dustin Poirier se disputent à nouveau

A tel point que dans les dernières heures ils se sont encore disputés Sur Twitter. Tout a commencé lorsque la star irlandaise a posté un message “ça a l’air bien” en réponse à une interview dans laquelle l’Américain parlait d’un combat de rue. Puis “The Diamond” a publié la célèbre photo de McGregor sur la toile après l’avoir terminée lors de son deuxième match, à laquelle “The Notorious” a répondu ainsi :

Vous, mon pote, vivez sur ce chemin du retour, je le ferai aussi. J’ai fait rebondir ta tête sur la toile comme un ballon de basket. Votre femme frère. Les DM. Coudes dans votre dôme. La partie molle du crâne qui ne durcit jamais. Depuis quand tu es bébé. Foré dans votre crâne à 100 mph. Tu as dormi sur mon ventre – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 23 août 2021

«Ami, retourne toi, moi aussi. Je t’ai fait rebondir la tête sur le tapis comme un ballon de basket. Votre femme, frère. Messages privés. Les coudes à la tête. La partie molle du crâne qui ne durcit jamais. A partir de quand tu es bébé. Forer dans votre crâne à 100 mph. Tu t’es endormi sur mon ventre«.

«Trois virgules, mon garçon«.

