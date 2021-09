Conor McGregor et Nate Diaz relancent leur combat éternel sur Twitter

Conor McGregor et Nate Diaz ont repris leur passe-temps favori, se battant sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi après-midi, Conor a partagé une photo de sa confrontation avec Nate Diaz avant son deuxième combat à l’UFC 202 en 2016.

Maintenant, ajoute-moi 30 livres de muscle et dis ding ding avec un accent de Dublin. pic.twitter.com/ZvWN9vHvri – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 août 2021

“Maintenant, ajoutez-moi 30 livres de muscle et dites ça avec un accent de Dublin.”

La publication n’était pas du goût de Diaz qui a répondu à Conor en disant qu’il parlait de déchets alors qu’il était blessé.

Bruh tu ne peux pas marcher ou te battre maintenant pourquoi tu dis de la merde ? 🤫 on parle plus tard 👊🏼 pic.twitter.com/WJXyljjD5s – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 31 août 2021

« Frère, tu ne peux pas marcher ou te battre en ce moment. Pourquoi tu racontes de la merde ? Nous parlerons plus tard.”

A partir de là, un va-et-vient interminable entre les deux combattants allait commencer.

Qui ne peut pas ? Venez et voyez-vous, petit imbécile maigre, vous vous faire gifler et vous rouler le cul. Calis le mien. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 août 2021

« Qui ne peut pas ? Viens te voir petit imbécile maigre et tu te feras frapper et rouler, clochard. La Californie est à moi.”

Non salope, tu aurais dû apprendre à ne pas te casser la jambe quand j’ai vérifié ta merde et que tu t’es sorti du combat avec moi

Et comment vas-tu me combattre quand tu ne peux pas courir pour ta vie cette fois avec ton cul cassé tu as perdu le dernier combat et couru vers les collines tout comme kabob ur une chatte aussi – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 31 août 2021

“Non, salope. Tu aurais dû apprendre à ne pas te casser la jambe quand j’ai bloqué ta merde et que tu es sorti du combat avec moi sur des béquilles. Et comment vas-tu me battre si cette fois tu ne peux pas courir pour ta vie avec ton cul cassé. Tu as perdu le dernier combat et tu as couru dans les montagnes, tout comme Khabib, toi aussi tu es un lâche.”

Cela signifie que je suis le double triple champion de toute cette merde, allez vous faire foutre les chattes .. – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 31 août 2021

« Cela signifie que je suis le double triple champion de toute cette merde. Allez vous faire foutre, lâches.”

@TheNotoriousMMA N’oubliez pas que kabob avait peur de moi et il vous a battu le cul et vous a achevé

Et n’oubliez pas que DP a peur de moi aussi mais il vous a battu le cul et vous a fini aussi .. vous êtes tous des chattes – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 31 août 2021

« N’oublie pas que Khabib avait peur de moi et qu’il t’a battu et t’a achevé. Et n’oublie pas que Dustin Poirier avait aussi peur de moi mais il t’a aussi battu et fini. Vous êtes tous des lâches.”

Il s’est enfui de la cage et j’ai enfermé toute sa famille. Et personne n’a fini de me tuer. Je me suis cassé la jambe. Personne ou rien d’autre ne m’a rien fait. Et de toute façon. Ne vous inquiétez pas pour eux. Je suis ici à Cali des mois à faire ce que je veux. C’est 3 dans la rue maintenant mate baise ton petit sport. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 août 2021

« Il s’est enfui de la cage et j’ai boxé avec toute sa famille. Et personne ne m’a fini, mon pote. Je me suis cassé la jambe. Personne ni rien ne m’a rien fait. Et peu importe, ne vous inquiétez pas pour eux. Maintenant, je suis en Californie pendant des mois à faire ce que je veux. Ça va être 3 dans la rue maintenant, va te faire foutre ton petit sport.”

Parfois, l’attention de Nate s’est portée sur Poirier et Conor sur Khabib, mais ils sont finalement revenus à l’échange.

C’est juste pour les affaires, souviens-toi que tu es le sportif. J’ai montré à Uguys cette merde de rue. – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 31 août 2021

« Ce ne sont que des affaires, n’oubliez pas que vous êtes l’homme du sport. Je vous ai montré cette merde de rue avant qu’aucun d’entre vous ne réalise le vrai jeu de combat, petites salopes sportives. “

Je suis sur un pote de déclenchement de cheveux. Tu restes où tu te caches si tu sais ce qui est bon pour toi frère. Que Dieu te bénisse, passe une bonne journée 👋 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 août 2021

«Je suis avec la gâchette à un cheveu. Reste où tu te caches si tu sais ce qui est bon pour toi, mon pote. Que Dieu te bénisse, mon garçon, passe une bonne journée.”

Va te faire foutre – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 31 août 2021

“Va te faire foutre.”

Fuck toute la ville je suis #bye – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 août 2021

“Je baise toute la ville.”

Après avoir dit au revoir, les choses ont repris quelques minutes plus tard.

Je te combattrai dans 4 ans quand tu seras guéri 🤕 – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 31 août 2021

“Je me battrai avec toi dans 4 ans quand tu seras guéri.”

Les os guérissent. Un traumatisme contondant au cerveau ? Pas tellement. #seeyouwheneveriwant pic.twitter.com/rlDbWUFmQ4 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 août 2021

“Les os guérissent. Traumatisme contondant au cerveau ? Pas autant.”

“Tu prends tout ce que j’ai travaillé pour enculé” hahahaja bien alors travaille plus fort petit cafard #foreverrich #bye 👋 pic.twitter.com/6aLHJQWVH6 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 août 2021

“‘Tu prends tout ce pour quoi j’ai jamais travaillé, enculé.’ Hahaha, eh bien, alors travaille plus dur, petit cafard.”

Et toi mort pic.twitter.com/qnfBG5VfyD – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 1er septembre 2021

“Et tu es mort.”

Vous pensiez que c’était mais ce n’était pas le cas – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1er septembre 2021