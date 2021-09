Conor McGregor et Nate Diaz se lancent dans une guerre vicieuse sur Twitter alors qu’un Irlandais se fait arnaquer pour « avoir parlé de merde avec une jambe cassée », suscitant l’espoir d’un combat de trilogie

Nate Diaz et Conor McGregor est la querelle qui ne finira jamais.

En 2016, McGregor et Diaz ont eu une rivalité qui a changé la vie qui a peut-être fait plus pour développer l’UFC et la marque McGregor qu’autre chose.

. – .

Diaz a pris tout ce que McGregor pouvait lancer à l’UFC 196 et l’a étouffé

Ils ont partagé une paire de victoires, mais la plupart pensent qu’ils auront le combat de la trilogie un jour et McGregor a rallumé les flammes mardi en publiant une photo de leur dernière confrontation avec la légende: “Maintenant, ajoutez 30 livres de muscle sur moi et dites ding ding avec un accent de Dublin.

Diaz n’a pas trop apprécié le tweet et a riposté.

« Bruh, vous ne pouvez pas marcher ou vous battre en ce moment, pourquoi parlez-vous de la merde ? Nous parlons plus tard », a-t-il tweeté.

McGregor, cependant, s’est opposé au commentaire et a décidé de dire au natif de Californie qu’il était le plus grand nom de l’État.

« Qui ne peut pas [fight]? Venez et voyez-vous petit imbécile maigre, vous serez giflé et enroulé vos fesses », a-t-il répondu. Cali est à moi.

. – Contributeur

Diaz et McGregor est l’une des querelles les plus légendaires de l’UFC

Diaz a ensuite lancé une diatribe, insistant sur le fait que McGregor et Khabib Nurmagomedov avaient peur de lui et soulignant le fait qu’il s’était cassé la jambe lors de son précédent combat avec Dustin Poirier.

« Comment vas-tu me battre quand tu ne peux pas courir pour ta vie cette fois avec ton cul cassé ? Tu as perdu le dernier combat et couru vers les collines comme [Khabib], tu es **** aussi.

« N’oubliez pas [Khabib] a eu peur de moi et il t’a battu le cul et t’a achevé. Et n’oublie pas [Dustin Poirier] peur de moi aussi mais il t’a battu le cul et t’a fini aussi. Vous êtes tous p******.

. – .

McGregor a récupéré sa victoire sur Diaz à l’UFC 202

McGregor a ensuite fait la lumière sur la bagarre de masse qui a suivi sa défaite contre Khabib en 2018, ajoutant que Poirier ne l’avait pas terminé, un arrêt de médecin l’a fait.

Il a ensuite posté des photos d’un Diaz ensanglanté de leur combat, ainsi que d’autres avec des légendes moqueuses.

Plus tard, Diaz a semblé répondre à la demande de Vicente Luque de le combattre sur Twitter.

Le journaliste Ariel Helwani a noté que Diaz cherchait à se battre en décembre et il semble que Luque soit un combat qui l’intéresse.

Comme vous vous en doutez, McGregor en a profité pour insulter Diaz et rabaisser l’idée de la rencontre des deux.

“Mercredi soir de combat au co-principal apex, n’est-ce pas?” lui disant qu’il n’est pas bon de faire la une d’un événement principal samedi soir devant un stade plein.

Diaz a répondu: “Je te combattrai dans quatre ans quand tu seras guéri”, avant une photo de Diaz ayant terminé McGregor et la légende: “Et tu es mort.”

On aura la trilogie un jour, c’est une question de temps.