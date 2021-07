« Conor McGregor était plus affûté »

Conor McGregor, comme d’habitude, a fait la une des journaux avant et après son combat avec Dustin Poirier.

La langue lisse de l’Irlandais a été la force motrice d’une grande partie de sa célébrité et lorsque vous combinez cela avec un véritable pouvoir de knock-out époustouflant, une légende est née.

.

McGregor a subi sa deuxième défaite consécutive contre Poirier à l’UFC 264

Cependant, lors de la semaine de combat de l’UFC 264 avec Dustin Poirier, McGregor est allé trop loin aux yeux de beaucoup en y amenant la famille de Poirier et en disant même qu’il allait tuer The Diamond dans l’octogone.

Bien sûr, nous savons tous comment cela s’est terminé.

L’entraîneur de Poirier, Mike Brown, pense que The Notorious s’est égaré à l’intérieur de l’octogone et dans la façon dont il fait la promotion de ses combats.

“Je ne suis pas exactement sûr de ce que c’est, mais oui, il semblait beaucoup plus tranchant avec sa langue dans le passé”, a déclaré Brown à MMA Fighting.

« Peut-être qu’il est dans une situation difficile ? Je ne sais pas ce que c’est, mais il semble aussi qu’il n’a plus de lignes. Il avait l’habitude d’avoir des lignes, des lignes éthiques et morales, mais celles-ci semblent avoir disparu.

GETTY

McGregor a donné un coup de pied à son rival à la fin d’une conférence de presse animée, ce qui est un peu fou maintenant que c’est le coup de pied exact qui lui a cassé la jambe dans le combat

«Oui, il ne semble pas être tout à fait le même combattant à la fois sur le ring et avec lui en termes de promotion aussi. Je ne sais pas ce que c’est, mais quelque chose semble différent.

McGregor a déclaré qu’il voulait affronter Poirier pour la quatrième fois et le président de l’UFC, Dana White, a suggéré qu’il serait prêt à faire ce combat.

Tout d’abord, McGregor doit se remettre d’une jambe cassée, mais même lorsqu’il est à nouveau en forme et en bonne santé, probablement l’été prochain, Brown pense que Poirier gagne à nouveau.

“Sur les tableaux de bord, deux juges l’avaient 10-8”, a déclaré l’ancien champion du WEC. «Cela venait du fait que Dustin était au sommet, laissant tomber ces coudes et montrant sa domination, imposant sa volonté. C’est de cela qu’il s’agissait.

.

Mike Brown pense que Dustin Poirier battra à nouveau Conor McGregor

«Si vous regardez l’histoire de ces deux gars, l’un d’eux devient plus fort au fur et à mesure que le combat avance et l’autre non.

«Conor allait être le plus dangereux dans le premier, et j’avais l’impression qu’au fur et à mesure que le combat se déroulait, cela ne ferait que devenir plus facile.

“[McGregor has] changé le jeu, fait tellement pour le sport. Il est la plus grande star que le sport ait jamais vue. Il apporte beaucoup de globes oculaires.

“Il a fait beaucoup de grandes choses, mais je pense qu’en termes de compétences, nous avons le combattant supérieur avec Dustin.”