Conor McGregor fait allusion au match revanche de Max Holloway avec un regard menaçant avant de battre Yair Rodriguez au combat Dana White qualifié de «l’un des meilleurs de l’UFC»

Conor McGregor a laissé entendre qu’il voulait à nouveau combattre Max Holloway alors qu’il regardait le combattant depuis son salon.

Holloway a battu Yair Rodriguez samedi soir par décision dans un affrontement brutal que le président de l’UFC, Dana White, a qualifié d’un des meilleurs de tous les temps.

McGregor a battu Holloway au poids plume en 2013 et une revanche serait une perspective passionnante.

L’Américain 16-3 à l’UFC depuis qu’ils se sont battus il y a plus de huit ans, remportant la ceinture poids plume de Jose Aldo en 2017 avant de la perdre face à Alex Volkanovski.

The Notorious s’est vivement intéressé au dernier combat de Holloway, arpentant son salon et regardant le combattant avant son affrontement avec Rodriguez.

S’adressant à Michael Bisping après le combat, Holloway a déclaré: «Nous verrons ce qui se passera. Il y a Hunter (Campbell), il y a Shawn (Shelby) juste là. C’est leur foutu boulot.

«J’ai une victoire sur le champion des 155 livres, nous avons Alex et tout, je suis sur la liste restreinte pour Conor McGregor – dites-lui de frapper ma ligne. Nous sommes prêts à tout moment.

Guerriers ! ?? Tant de respect entre Max Holloway et Yair Rodriguez après #UFCVegas42 pic.twitter.com/MGvyFPIMQZ – UFC Europe (@UFCEurope) 14 novembre 2021

Le président de l’UFC, White, a fait l’éloge des deux combattants lors de sa conférence de presse après le combat.

Il a dit : « Fou. L’un des meilleurs combats que j’aie jamais vu et le fait que Yair ait été absent pendant près de deux ans et qu’il entre et réalise une performance comme celle-ci est du jamais vu.

«C’est l’une de ces choses – c’était très mince, (Holloway) vient juste d’entrer et de réaliser une performance comme celle-ci.

« C’est juste un gars que Volkanovski va devoir l’écarter et recommencer. »

Conor McGregor est sur la piste du retour

McGregor a subi une fracture d’horreur à la jambe à la fin du premier tour de son combat avec Dustin Poirier en juillet et cela le tiendra à l’écart pendant un certain temps.

White a ajouté: « Je ne sais pas quelle est la prochaine étape pour Max, mais il est logique de le revoir lui et Volkanovski », a déclaré White. « Conor n’est même pas – Conor est toujours blessé. Même parler de Conor est idiot.