Conor McGregor félicite Michael Chandler pour le combat de Justin Gaethje et tient à affronter le poids léger qui a suggéré l’affrontement en 2022

Michael Chandler a jeté son dévolu sur un combat avec Conor McGregor après son classique de tous les temps avec Justin Gaethje à l’UFC 268.

De nombreux fans et experts appellent la victoire par décision unanime de Gaethje sur Chandler le combat de l’année et d’autres vont encore plus loin que cela. Il ne fait aucun doute que c’était un classique absolu et même dans la défaite, le stock de Chandler est à un niveau record.

Beaucoup de respect entre Justin Gaethje et Michael Chandler après une guerre

L’ancien triple champion des poids légers du Bellator a décidé de tirer avec le roi du box-office de l’UFC sur Twitter et cela semble avoir fonctionné.

Chandler a posté une photo retouchée de lui-même et de Conor McGregor regardant avec la simple légende « 2022 ».

McGregor a répondu: «Je suis en panne à un moment donné, c’est sûr. Super combat l’autre soir, Mike, félicitations !

Chandler n’a pas perdu de temps à répondre, disant au Notorious : « Merci monsieur. Ce serait avec plaisir. À bientôt. »

Je suis en panne à un moment donné, c’est sûr. Super combat l’autre soir Mike, félicitations ! – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 novembre 2021

L’Irlandais avait déjà tweeté son admiration pour le combat samedi dernier et il semble qu’il ait aussi envie de danser avec Chandler. Bien sûr, il ne peut pas s’engager tant qu’il se remet d’une jambe cassée.

Lorsque McGregor dit » sur la route « , cela fait probablement allusion au fait qu’il a toujours l’intention de régler le compte avec Dustin Poirier avant toute autre chose.

Le président de l’UFC, Dana White, a déjà suggéré que le retour de McGregor dans l’octogone interviendrait en juillet 2022 et ce serait en effet contre The Diamond.

McGregor s’est cassé la jambe lors de leur combat de trilogie à l’UFC 264, ce qui a entraîné une victoire par TKO pour Poirier. Cependant, il est juste de dire que personne n’est content que cela soit la conclusion de la rivalité la plus lucrative de l’UFC.

Il y avait beaucoup de respect mutuel entre Dustin Poirier et Conor McGregor pour le deuxième combat, mais cela semble être parti maintenant

Poirier pourrait même avoir le titre UFC des poids légers d’ici là. S’il peut vaincre Charles Oliviera à l’UFC 269 le 11 décembre, McGregor pourrait revenir directement dans un tir au titre même avec une seule victoire à son palmarès au cours des cinq dernières années.

Chandler est toujours bien classé dans la division des poids légers et ne tombera pas loin de la cinquième place qu’il détient actuellement, même en cas de défaite. Mais, avec des noms comme Islam Makhachev qui progressent, c’est une division encombrée.

À tel point que McGregor est tombé à la neuvième place.