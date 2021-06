Conor McGregor “ ferait peur à tout le monde ”, déclare Kieran Tierney alors que la star d’Arsenal donne une réponse brillante à la question sur la meilleure position de la star de l’UFC

in

Kieran Tierney a nommé le poste dans lequel il jouerait la star de l’UFC Conor McGregor s’il rejoignait Arsenal.

The Gunner, un ami du combattant superstar MMA, estime que l’Irlandais peut « tout faire » avec le ballon à ses pieds, mais connaît le rôle qui lui conviendrait le mieux.

@kierantierney (Instagram)

McGregor et Tierney sont amis et l’ancien Celtic est l’un de ses footballeurs préférés

Le défenseur Tierney a plaisanté en disant que le combattant « mettrait la peur dans tout le monde » s’il jouait au poste d’arrière central.

Participant à une séance de questions-réponses sur Twitter, on lui a demandé : « Si votre pote Conor McGregor jouait pour Arsenal, à quelle position le joueriez-vous ?

Tierney a répondu : « La moitié centrale. Pas de bêtises. Mettez la peur en chacun. Je l’ai aussi vu d’avance, excellent buteur. Peut tout faire.

Bien qu’à seulement 5 pieds 9 pouces, McGregor soit peut-être un peu sous-dimensionné pour un défenseur central, mais nous n’allons pas le lui dire en face.

@notoriousmma (Instagram)

“The Notorious” a même été vu portant la chemise celtique signée de Tierney lors d’une séance d’entraînement en 2018

L’amitié de Tierney et McGregor remonte à l’époque où l’international écossais était au Celtic et ils sont restés en contact.

La star de l’UFC a été aperçue en train de s’entraîner dans une chemise celtique avec le nom et le numéro de Tierney dans le dos avant un combat en 2018.

“Honnêtement, je n’ai pas pu dormir cette nuit-là”, a déclaré la star d’Arsenal dans une interview plus tôt cette année. “Il a posté la photo à 22h50 et j’étais assis là en train de penser : ‘Pas question.’ C’était moi toute la nuit, et je suis allé à l’entraînement.

«Je suis un grand fan, en particulier la façon dont il parle de positivité. Tout est une question d’état d’esprit et de réaction face aux gens qui doutent de vous, et comment revenir après des défaites. N’importe quel athlète peut s’identifier à lui.

Lorsque l’ancien défenseur du Celtic a été absent pendant dix semaines en raison d’une blessure à l’aine vers la fin de la saison 2018/19, c’est McGregor qui lui a donné quelques conseils de remise en forme essentiels pour revenir sur le terrain.

Tierney a joué pour l’Écosse à l’Euro 2020, mais ils sont sortis en phase de groupes

Il a déclaré: “Tout au long de ma blessure, Connor McGregor a été brillant avec moi. Il a un programme qu’il fait sur le watt bike qui l’a aidé à se mettre en forme et il me donnait des conseils à ce sujet, ce qui était incroyable.

Bien qu’il plaisante régulièrement avec le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos sur Instagram et qu’il rencontre même la superstar de la Juventus Cristiano Ronaldo, McGregor a admis avant son retour à l’UFC l’année dernière que Tierney est en fait son joueur préféré.

“Il s’est levé et est un joueur de football phénoménal, phénoménal”, s’est exclamé l’Irlandais à propos de l’arrière gauche d’Arsenal.

«Je suis beaucoup en conversation avec lui. C’est un gars formidable, un bon garçon et je le soutiens. »