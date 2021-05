Conor McGregor gagne 180 millions de dollars pour battre Lionel Messi, Lewis Hamilton et Cristiano Ronaldo pour être nommé athlète le plus riche du monde par Forbes

Conor McGregor a battu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Lewis Hamilton pour être nommé l’athlète le mieux payé de l’année dernière par Forbes.

On estime que McGregor a gagné 180 millions de dollars (127,75 millions de livres sterling) au cours de la dernière année, bien qu’il ait perdu dans son seul combat d’arts martiaux mixtes.

.

McGregor a vu une concurrence féroce de la part de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour occuper la première place sur la liste des athlètes les mieux payés de Forbes

“ The Notorious ” a été éliminé par Dustin Poirier à l’UFC 257 sur Fight Island en janvier, mais a quand même réussi à récolter de l’argent en dehors de l’Octogone.

Comme Roger Federer et Tiger Woods, McGregor a gagné plus d’argent en dehors de sa profession sportive choisie que de le faire. Tous les trois ont gagné plus de 70 millions de dollars «hors du terrain» en une seule année tout en étant toujours en compétition active.

La star irlandaise de l’UFC a gagné 106 millions de livres sterling (150 millions de dollars) grâce à sa récente vente de la marque de whisky Proper 12 à Proximo Spirits, ainsi que 15,5 millions de livres sterling (22 millions de dollars) grâce à ses efforts sportifs.

«Proper Twelve est mon bébé pour la vie! Je ne fais que réchauffer les barils ici! McGregor a déclaré à The Mac Life peu de temps après la vente. «Ce que j’ai en réserve pour vous tous amènera non seulement Proper Twelve au sommet absolu du whisky irlandais, mais de tous les spiritueux!»

.

Ronaldo a des questions plus urgentes … comme régler son avenir à la Juventus

McGregor a également amélioré son jeu en termes de recommandations de produits, en ajoutant DraftKings, le jeu vidéo Dystopia: Contest of Heroes et la marque de style de vie Roots of Fight à son portefeuille qui comprenait des campagnes avec Burger King dans le passé et un contrat lucratif à porter. Logo de Monster Energy sur son short de combat.

Le top 10 contient trois autres athlètes qui ont craqué 100 millions de dollars depuis le début de la pandémie, ce qui a entravé de nombreuses activités sportives et réduit les budgets de parrainage de marques.

Les superstars du football Messi et Ronaldo rejoignent McGregor dans le club des cent, tout comme le quart-arrière de la NFL Dak Prescott des Cowboys de Dallas.

La liste est complétée par la star de la NBA LeBron James, le footballeur du PSG Neymar, la légende du tennis Roger Federer, la star de la F1 Sir Lewis Hamilton, Tom Brady, vainqueur du Super Bowl, et Kevin Durant des Brooklyn Nets.

LES ATHLÈTES LES PLUS PAYÉS AU MONDE

Conor McGregor – 180 millions de dollars

2. Lionel Messi – 130 millions de dollars

3. Cristiano Ronaldo – 120 millions de dollars

4. Dak Prescott – 107,5 millions de dollars

5. LeBron James – 96,5 millions de dollars

6. Neymar – 95 millions de dollars

7. Roger Federer – 90 millions de dollars

8. Lewis Hamilton – 82 millions de dollars

9. Tom Brady – 76 millions de dollars

10. Kevin Durant – 75 millions de dollars