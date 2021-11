Conor McGregor aurait « honte » de la réponse du gouvernement irlandais à la dernière vague de COVID-19 dans le pays.

Le pays a réintroduit certaines restrictions alors qu’il est aux prises avec une augmentation des taux d’infection et un nombre croissant d’hospitalisations.

McGregor est sur le chemin du retour après une horrible rupture de jambe

Depuis jeudi, on a dit aux gens de travailler à domicile dans la mesure du possible, les bars et les restaurants doivent fermer avant minuit et les cinémas et les théâtres exigeront désormais une preuve de vaccination.

Le Taoiseach Micheal Martin a livré un message sombre dans son discours au peuple irlandais mardi, affirmant que les personnes ayant un test COVID positif devront restreindre leurs mouvements pendant cinq jours et effectuer un test d’antigène «recommandé».

McGregor s’est adressé à Twitter pour exprimer sa consternation face à la lenteur des progrès de l’île d’Émeraude dans la lutte contre le virus.

« Cela fait presque 3 ans que nous sommes là-bas », a-t-il écrit.

Micheal Martin a déclaré qu’il était de plus en plus clair que l’Irlande connaissait «une autre vague d’infection à Covid» et qu’il devait «agir maintenant»

« Nous nous sommes retrouvés maintes et maintes fois ! Aller au-delà de ce qui nous a été demandé !

« Pourtant, tout ce que nous avons récupéré, c’est adresse hypocrite après adresse hypocrite ! L’audace !

« J’ai honte du gouvernement de ma nation en ce moment. »

L’ajustement de la réouverture a été déclenché par un nombre de cas toujours élevé, ainsi que par les projections du NPHET pour le mois de décembre, qui prévoyaient un nombre écrasant de patients nécessitant des lits de soins intensifs.