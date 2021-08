Conor McGregor imite Mike Tyson dans une diatribe écoeurante sur les enfants de Khabib Nurmagomedov dans un Tweet supprimé depuis

in

Conor McGregor a fait écho à Mike Tyson en disant qu’il voulait MANGER les enfants de Khabib Nurmagomedov dans un Tweet supprimé depuis.

“The Notorious” ne s’est apparemment jamais remis psychologiquement des mutilations qu’il a subies aux mains de Khabib en 2018 à l’UFC 229.

Khabib a battu Conor McGregor dans un état de soumission après trois rounds et demi brutaux en 2018 lors de leur rencontre

Bien qu’il ait apparemment été humilié par les Russes dans leur combat pour le titre des poids légers, McGregor a été arrêté à plusieurs reprises, agressé un homme âgé dans un bar et s’est même moqué du père décédé de son rival.

Alors qu’il était sur le podcast Hotboxin de Mike Tyson, Khabib a jugé l’Irlandais « mauvais » et « sale » pour les insultes concernant le décès de son père, Abdulmanap à l’été 2020.

Cependant, le joueur de 33 ans a peut-être poussé ses insultes trop loin à cette occasion en faisant référence aux enfants du Russe et à sa femme dans son dernier coup de gueule sur les réseaux sociaux.

“Je veux manger ses enfants !!!!” McGregor a posté à ses 8,8 millions de followers sur Twitter. « À quand remonte la dernière fois qu’il les a vus en fait ? Sa femme? Mère?

Lewis en avait trop pour Tyson lorsqu’ils se sont finalement rencontrés en 2002, mais les insultes au préalable étaient réelles

“Et si tu allais passer du temps avec tes enfants et ta famille pour changer et garder mon nom hors de ta bouche b4 tu te retrouves piégé quelque part tu n’auras peut-être pas autant de chance la prochaine fois.”

L’insulte, qui a été supprimée presque immédiatement, rappellera aux fans de combat l’agression verbale de Tyson visant Lennox Lewis en 2000 lorsqu’il a dit qu’il voulait manger les enfants du Britannique.

Nurmagomedov a tweeté : « Le bien bat toujours le mal ». McGregor a répondu: “Covid le bien et le père est le mal?” L’Irlandais a également supprimé ce tweet peu de temps après l’avoir publié.

L’aigle a déclaré à Tyson que le commentaire de McGregor à propos de son défunt père était un autre incident pour montrer qu’il était ” sale “.

‘The Notorious’ a supprimé son Tweet presque aussi rapidement qu’il l’a posté

“Quand quelqu’un n’est pas avec nous – il n’est même pas vivant – cela montre ce que vous avez à l’intérieur”, a déclaré le joueur de 32 ans. « Cela montre à quel point vous êtes sale.

“Quand vous êtes l’un des meilleurs au monde et que vous venez frapper quelqu’un qui a environ 70 ans, comme un vieil homme (dans un pub), cela montre votre cœur.

“Cela montre qui vous êtes à l’intérieur, à quel point vous êtes sale. Quand tu as des parents et que tu as des enfants, comment peux-tu te montrer comme ça ?

“Je ne comprends pas pourquoi ses proches ne disent pas ‘Hé, qu’est-ce qui se passe?'”