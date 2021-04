Conor McGregor investit 2 millions de livres sterling pour acheter un pub où la légende de l’UFC a été reconnue coupable d’avoir agressé un parieur de 50 ans

Conor McGregor a dépensé de l’argent pour acquérir le pub où il a frappé un homme de 50 ans.

L’Irlandais aurait dépensé 2 millions de livres sterling pour acquérir le Marble Arch à Drimnagh, Dublin.

Conor McGregor s’est montré un homme d’affaires avisé

Le boozer est l’endroit où l’Irlandais a été filmé en train d’agresser Des Keogh en avril 2019, un incident pour lequel il s’est excusé plus tard et a été condamné à une amende de 860 £ (1000 €) par le tribunal de district de Dublin.

Des images publiées en août 2019 ont montré que McGregor frappait Keogh après avoir refusé à deux reprises de prendre un verre du whisky Proper No.12 de la star du MMA.

McGregor dans les années passées n’était pas étranger à la controverse

Réagissant à un reportage sur sa dernière entreprise, il a reconnu l’achat et a tweeté: “ Votre homme est interdit ”, bien que l’on ne sache pas à qui il faisait référence.

McGregor a tweeté un journaliste d’affaires lorsqu’il a été révélé qu’il avait acheté le pub

C’est le deuxième pub que McGregor a ajouté à son portefeuille immobilier. En 2019, l’homme de 32 ans a acheté le pub The Black Forge près de sa ville natale de Crumlin.

Le tout premier double champion de l’UFC aurait dépensé 1,7 million de livres sterling pour devenir propriétaire de la propriété et aurait dépensé 868000 livres supplémentaires pour transformer le lieu en pub gastronomique.

Ironiquement, McGregor a vendu sa participation dans Proper 12 le mois dernier. Le whisky est maintenant entièrement détenu par la société mère Jose Cuervo Becle et McGregor aurait rapporté 112 millions de livres sterling de la vente.

Donc, le whisky McGregor a frappé l’homme, il ne possède plus. Mais, il possède le pub dans lequel il a frappé l’homme.

Poirier a pris sa revanche sur McGregor dans un match revanche de leur combat de 2014

Mis à part les entreprises commerciales, McGregor se prépare à affronter Dustin Poirier pour la troisième fois le 10 juillet à l’UFC 264.

Chaque homme détient une victoire sur l’autre et ce combat de timbre en caoutchouc réglera la guerre. La deuxième rencontre a eu lieu à l’UFC 257 en janvier et The Notorious a subi une défaite brutale par KO.

Cependant, cet événement à la carte est devenu le deuxième PPV le plus acheté de l’histoire de l’UFC et il y a clairement beaucoup d’argent dans un troisième et dernier combat décisif.

Si McGregor estimait qu’il gagnerait 80 millions de livres sterling face à Donald Cerrone au début de 2020, qui sait ce que cet énorme combat d’été lui rapportera.

McGregor et Poirier se battront pour une troisième fois lorsqu’ils se rencontreront plus tard cet été