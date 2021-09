Conor McGregor, Jorge Masvidal, Paddy Pimblett, Anderson Silva, Tommy Fury et même son frère Logan tous prêts à combattre la star de YouTube

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Jake Paul est sans aucun doute l’un des plus grands noms de la boxe en ce moment même.

Bien que ses niveaux de compétence et son pedigree puissent laisser beaucoup à désirer, 1,3 million de personnes auraient regardé sa victoire contre Tyron Woodley le mois dernier.

Paul est maintenant 4-0 depuis qu’il est devenu boxeur professionnel

Pour mettre cela en perspective, c’est plus de téléspectateurs que le match revanche pour le titre des poids lourds de Tyson Fury avec Deontay Wilder en février 2020 (environ 800 000 téléspectateurs) et le même nombre que Canelo Alvarez et Gennady Golovkin géré en 2017.

Bien que Paul ne soit pas le boxeur le plus esthétique ou même le plus qualifié que vous verrez, aucun combattant dans l’histoire n’a généré autant de revenus ou d’intérêt après seulement quatre combats professionnels contre des débutants en boxe.

Considérant qu’il n’a jamais combattu un boxeur à l’intérieur du ring (incroyable vraiment), il y a sans aucun doute un certain nombre de prétendants potentiels qui seraient ravis de donner une violente leçon d’introduction – surtout après avoir vu Woodley l’envoyer presque dans les cordes avec une main droite en boucle. .

Bien sûr, alors qu’il est peu probable que le Canelo susmentionné accepte son offre de se battre, il y a plusieurs prétendants plausibles pour affronter la nouvelle vache à lait de la boxe dans un avenir pas si lointain.

L’ancienne star de Disney Channel a parcouru un long chemin Conor McGregor

La superstar irlandaise a fait l’objet des avances de Paul en tout début d’année et cela ne devrait pas changer, malgré deux défaites et une fracture de jambe subie contre Dustin Poirier en juillet.

Bien qu’il soit peu probable que McGregor se batte du tout cette année, Paul a appelé à plusieurs reprises l’ancien champion UFC des deux poids et a même critiqué sa femme pour tenter de provoquer une réaction.

Le joueur de 33 ans a refusé de spéculer sur la possibilité d’un retour sur le ring, mais l’entraîneur de Paul, BJ Flores, pense que son homme est le combat de retour parfait pour “The Notorious”.

“J’aimerais Conor”, a déclaré Flores à Mirror Fighting. « Il a besoin d’une victoire, n’est-ce pas ?

« Tu penses que Jake est une victoire facile, nous voilà frère !

« Je regarde les choses du revers de la médaille, mais nous sommes prêts pour cela à tout moment, alors nous verrons. »

McGregor pourrait retourner sur le ring pour affronter Jake Paul Jorge Masvidal

“Gamebred” a aidé à préparer Paul pour sa victoire à élimination directe contre Ben Askren en avril, mais les deux ne sont plus du tout amis.

Après que Masvidal ait choisi Woodley pour mettre fin à la séquence de victoires de Paul à l’intérieur du ring, la star de YouTube a riposté et a qualifié le natif de Miami de “b ***”.

Maintenant, bien qu’il soit toujours sous contrat avec l’UFC, Masvidal espère qu’il pourra obtenir une dispense spéciale du patron Dana White pour exercer une vengeance douloureuse – à la manière de Jésus de la rue.

“C’est qui ce putain de gamin de Paul ?” Masvidal a déclaré à ESPN. «Il pense que nous sommes amis, parce que je lui ai donné quelques conseils dans le combat contre Ben Askren.

« Sortez d’ici, frère. Je te giflerai, toi et qui que ce soit que tu veux, mon pote. Je suis un combattant. Bien sûr, vous allez vous offenser.

“L’UFC devrait signer, mais rien n’est impossible”, a ajouté Masvidal. «Dana n’aime pas ces gars et Dana sait que je vais y aller et blesser ces enfants.

“Peut-être qu’il envoie le f***** assassin.”

Masvidal est prêt à intervenir et à se venger des frères Paul Paddy Pimblett

La nouvelle superstar de l’UFC a fait des débuts de rêve ce week-end en éliminant Luigi Vendramini au premier tour samedi soir à Las Vegas.

Pimblett, l’ancien champion des Cage Warriors, est extrêmement divertissant à l’intérieur et à l’extérieur du ring et a été interrogé sur un combat potentiel contre Paul à son retour dans son bien-aimé Liverpool.

« C’est une saucisse. Je le combattrais demain, et je le battrais. Je f ****** le ferais. Économisez l’embarras, et vous pourrez ensuite vous faire tatouer », a-t-il déclaré à MMA Crazy.

« Non, je ne perds pas mon temps à regarder des conneries comme ça. La seule chose que j’ai vue est l’endroit où Woodley l’attrape avec un coup de poing et l’assomme presque.

« J’ai entendu dire par quelques personnes que Woodley s’était fait cambrioler. Mais c’est l’un d’entre eux innit. Vous devez en finir avec les gens comme ça, ou vous vous ferez voler.

Pimblett a survécu à une frayeur précoce pour remporter une première victoire par KO Anderson Silva

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC semblait terminé lorsqu’il s’est retiré de l’Octogone en octobre 2020, mais sa carrière légendaire a été revitalisée à l’intérieur du ring de boxe.

Après avoir surclassé Julio Cesar Chavez Jr en juin, ‘The Spider’ revient sur le ring ce samedi soir pour affronter Tito Ortiz.

Bien qu’il ait peut-être 46 ans, le Brésilien souhaite affronter la nouvelle star de la boxe avant d’avoir 50 ans.

“Tout est possible”, a-t-il déclaré à TMZ Sports. “Jake Paul et Logan font beaucoup de bon travail dans ce nouveau spectacle divertissant.

“On verra. Tout est possible. Je respecte les deux. [Jake] va bien, travaille dur.

« Alors, nous verrons ; peut-être que c’est possible aussi.

Silva a battu un ancien champion du monde la dernière fois sur Tommy Fury

Le mouvement le plus probable pour Paul est peut-être de combattre Fury, son collègue de Showtime Sports, qui a fait ses débuts aux États-Unis sur son undercard.

Fury et Paul ont échangé de nombreuses disputes verbales dans le passé, Paul impliquant même sa petite amie de Love Island, Molly-Mae Hague, dans la conversation.

Maintenant qu’ils sont tous les deux signés chez le même diffuseur, un combat est apparemment inévitable et le Britannique ne pense pas que ce sera une longue nuit au bureau.

“Ce serait terminé en un tour”, a déclaré Fury à TMZ Sports. « D’après ce que j’ai vu contre Tyron Woodley l’autre soir, il a peur de donner un coup de poing quand il est là contre quelqu’un qui pourrait l’assommer.

« Il ne veut pas s’engager. Il a pris un coup et a failli tomber à travers les cordes. D’après ce que j’ai vu l’autre jour, j’avais les mains levées, je marchais droit vers lui, et je le faisais sortir de là en trois minutes. Travail facile.”

L’ancien concurrent de Love Island n’est pas fan de Paul Logan Paul

Après être passé de KSI à Floyd Mayweather sur le ring de boxe, la possibilité de voir Logan Paul et son frère se battre n’est pas au-delà des possibilités.

Logan n’a jamais gagné de combat à l’intérieur du ring, perdant contre son rival YouTube KSI en 2019, puis dessinant avec Mayweather en juin.

Cependant, la possibilité de voir deux frères lacer les gants et échanger du cuir apaiserait certainement à la fois les fans et les critiques des Paul.

Lors d’une interview avec ESPN, Logan a admis qu’un combat entre les deux frères les intéresserait, ainsi qu’à leurs fans adorés.

“Je sais que les Klitschkos ont dit qu’ils ne le feraient jamais”, a-t-il déclaré.

Les frères Paul ont parlé de la possibilité de se battre via Instagram DM

Jake et Logan Paul ont fait des vagues dans le monde des sports de combat, pour de bonnes et de mauvaises raisons

“Mais je pense que Jake et moi sommes fiers d’être des pionniers et, encore une fois, à la fin de la journée, nous sommes des artistes, des showmen, faisant des choses que personne n’a jamais faites et, plus important encore, personne ne pourra jamais répéter avec autant de succès.”

« Parce que nous ne nous sommes jamais battus ou n’avons jamais eu de combat physique l’un contre l’autre. Nous avons la même taille, le même poids, nous sommes aimés, détestés. Il n’y a jamais de combat de grand frère », a-t-il ajouté.

«Je ne pense pas que le fait d’être le grand frère aurait quoi que ce soit à voir avec qui gagne le combat. Jake est mon petit frère, mais le petit frère est devenu grand. Il est énorme maintenant – un être humain massif.

