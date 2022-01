Conor McGregor jure de « fumer » Neymar alors que la star de l’UFC appelle bizarrement l’as du PSG et l’actuel champion des poids légers Charles Oliveira

Conor McGregor a bizarrement affirmé qu’il « fumerait » Neymar en appelant l’actuel champion des poids légers de l’UFC, Charles Oliveira.

L’Irlandais veut faire son retour dans l’Octogone cet été après s’être fracturé la jambe contre Dustin Poirier à l’UFC 264.

L’international brésilien de 29 ans s’est attiré les foudres de Conor McGregor

Bien qu’il n’ait pas gagné de combat à 155 livres depuis 2016, il semble de plus en plus probable que le joueur de 33 ans de Dublin pourrait bien revenir avec un tir au titre instantané compte tenu de son incroyable puissance de star.

Visant Oliveira sur Instagram, McGregor a posté une photo du Brésilien avec Neymar et a sous-titré le message: « Fumez les deux. »

‘The Notorious’ considère effectivement ce combat comme sa troisième bataille avec le Brésil, après avoir envoyé Diego Brandao et Jose Aldo en route pour remporter l’or poids plume en 2015.

Mais l’ancienne star de l’UFC, Paul Felder, pense que Justin Gaethje et le vainqueur d’Islam Makhachev contre Beneil Dariush recevront d’abord des tirs au titre.

‘The Notorious’ a posté ceci sur son histoire Insta

« Si je me fie aux chiffres, c’est à coup sûr Gaethje pour moi », a déclaré Felder Hélène Yee. « Alors le vainqueur de l’Islam [Makhachev] et Beneil [Dariush].

« C’est le prochain concurrent. Il n’y a aucun doute à ce sujet dans mon esprit. Mais Conor est cette clé dans tout. Qu’on le veuille ou non, le mec dessine.

« Si Charles essaie de faire ça, je ne peux techniquement pas lui en vouloir. Vous voulez ce combat d’argent. Mais ce n’est pas ce qu’il devrait être. Ce devrait être Gaethje puis le vainqueur de Islam vs Beneil.

« Mais je pense qu’il peut être champion [Oliveira] pendant longtemps. Je fais vraiment. La façon dont il évolue, la façon dont il devient plus fort et plus confiant, c’est la clé pour lui.

« Il y a des années, même quand je l’ai battu, il semblait un peu brisé. Il ne savait pas où il voulait être, si ce serait 155 ou 145.

« Après que je l’ai battu et qu’il ait continué cette larme absolue, il a trouvé cette confiance, il a changé ce dont il avait besoin. Et maintenant, je pense qu’il a ce qu’il faut pour rester longtemps au sommet de cette division.