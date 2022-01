Conor McGregor, l’athlète au revenu le plus élevé de 2021

L’Irlandais Conor McGregor a dépassé en revenus les grands athlètes comme les footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ou le basketteur Lebron James malgré le fait que son retour dans l’octogone de l’UFC a été marqué par la défaite contre Dustin Poirier dans la trilogie qui a marqué 2021.

McGregor a gagné environ 180 millions de dollars selon le prestigieux magazine Forbes. La publication a dévoilé les mieux payés du monde du sport et bien que Messi et CR7 se soient bien comportés dans l’année, leurs montants ne sont pas comparables à l’Irlandais qui est également célèbre pour ses différentes entreprises, dont sa propre marque de whisky.

Bien que les salaires annuels de Messi et CR7 soient respectivement de 97 et 70 millions de dollars et de seulement 22 millions de dollars pour McGregor, « The Notorious » est beaucoup aidé par leurs sponsors. Elle a conclu des accords avec des sociétés telles que DraftKings, le jeu vidéo Dystopia et la marque lifestyle Roots of Fight. Son plus gros contrat est survenu lorsqu’il a vendu sa participation majoritaire dans sa marque de whisky Proper No. Twelve. L’accord a rapporté au combattant plus de 100 millions de dollars, selon Forbes.

« Je connais beaucoup de ces athlètes sur cette liste, vous savez qu’ils gagnent beaucoup avec leur sport, beaucoup avec leurs parrainages », a déclaré la star de l’UFC, qui a gagné la plupart de son argent non pas sur le ring mais en tant qu’entrepreneur.

Je suis probablement le contraire. Je suis un cas atypique », fermé lorsqu’il est devenu connu qu’il était l’athlète qui a gagné le plus en 2021.

