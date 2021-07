Conor McGregor nie avoir contracté une infection au staphylocoque avant d’affronter Dustin Poirier à l’UFC 264 et insiste sur le fait que la marque rouge est due à des « coudes vicieux qui endommagent le cerveau »

in

Conor McGregor a nié avoir contracté une infection au staphylocoque quelques jours seulement avant son combat crucial avec Dustin Poirier à l’UFC 264.

Au lieu de cela, « The Notorious » a insisté sur le fait que l’étrange marque rouge sur son coude était le résultat de « coudes vicieux endommageant le cerveau » délivrés à l’entraînement.

@notoriousmma (Instagram)

McGregor fait face au plus grand test de sa carrière professionnelle à ce jour au T-Mobile Arena de Las Vegas samedi dans son combat de trilogie contre Poirier.

Après avoir été éliminé par ‘The Diamond’ sur Fight Island en janvier à l’UFC 257, McGregor sera douloureusement conscient qu’il ne peut pas se permettre de subir une deuxième défaite consécutive s’il veut maintenir ses ambitions pour le titre mondial.

Les entraîneurs John Kavanagh et Owen Roddy sont avec « The Notorious » en Californie avant le combat à Sin City, après avoir adapté son camp d’entraînement pour qu’il soit plus spécifique au MMA après s’être concentré sur la boxe la dernière fois avec Manny Pacquiao à l’horizon.

Pourtant, le joueur de 32 ans a été contraint de nier avoir contracté une vilaine infection au staphylocoque avant le combat, insistant plutôt sur le fait qu’il s’était blessé en atterrissant de méchants coudes à ses partenaires d’entraînement.

GETTY

McGregor est de retour dans l’octogone pour tenter de remporter la trilogie avec Poirier

McGregor a téléchargé une photo sur son compte Instagram posant sur un vélo, avec des fans aux yeux d’aigle repérant l’étrange marque rouge sur son coude.

La crainte initiale était qu’il s’agissait d’une infection à staphylocoques, causée par une bactérie staphylocoque, que l’on trouve au sol et plus sensible pour les combattants MMA en raison de la proximité entre les combattants lors de l’entraînement.

L’ancien champion des poids moyens Robert Whittaker a été contraint de subir une intervention chirurgicale en 2017 après avoir développé une infection à staphylocoque potentiellement mortelle qui a commencé à “ronger son corps”, selon le président Dana White.

Pourtant, l’ancien champion du monde des deux poids d’Irlande insiste sur le fait qu’il est en parfaite santé avant son combat crucial de trilogie.

L’Irlandais a insisté sur le fait que la marque était le résultat de l’impact de son coude contre ses partenaires d’entraînement

Poirier et McGregor vont mettre leur rivalité au lit à l’UFC 264

McGregor a déjà souffert d’infections au staphylocoque et le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, insiste sur le fait que l’Irlandais souffrait de la maladie avant sa défaite à l’UFC 196 contre Nate Diaz.

“Il a pris le combat contre Diaz à court préavis et, soit dit en passant, après une infection au staphylocoque”, a déclaré Rogan sur son podcast.

« Voici une petite chose que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Il avait une infection staphylococcique assez importante.

«Il était sous antibiotiques jusqu’à environ deux semaines avant le combat. Si vous pensez que cela ne vide pas votre réservoir d’essence, vous n’avez jamais eu d’infection à staphylocoque et vous n’avez jamais eu à prendre d’antibiotiques… ils sont brutaux pour votre corps.

