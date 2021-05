Conor McGregor “ ouvert ” à la propriété de Man United alors que l’ancien champion de l’UFC révèle une “ conversation ” celtique sur l’acquisition d’actions de Dermot Desmond

Conor McGregor a révélé qu’il avait eu des conversations sur la possibilité d’acheter des actions Celtic à Dermot Desmond.

Cependant, l’ancien champion du monde de l’UFC rêve toujours de posséder Manchester United – le club qu’il a soutenu dans son enfance.

McGregor est ouvert à investir dans Manchester United ou le Celtic

McGregor a révélé dans un tweet en avril, suggérant qu’il envisageait d’acheter les Red Devils au milieu de l’effondrement de la Super League européenne et des retombées ultérieures avec la famille Glazer.

Bien que la famille américaine ait depuis juré de rencontrer des fans et d’investir dans l’équipe de jeu, il y avait beaucoup d’espoir que la star irlandaise du MMA soit sérieuse au sujet de son offre.

Pourtant, il semble qu’il soit plus probable qu’il investisse dans Celtic après avoir discuté de l’acquisition d’actions dans la société Parkhead.

Interrogé sur Twitter sur sa candidature potentielle à Manchester United, il a déclaré: «Pour être honnête, une conversation a d’abord eu lieu concernant le Celtic. Acquérir des actions de Dermot Desmond.

“ The Notorious ” est prêt à devenir propriétaire d’un club de football à l’avenir

Dermot Desmond (C) est le plus grand actionnaire individuel de Celtic et détenait auparavant des actions de Man United

McGregor et Tierney sont amis et le combattant de l’UFC s’est même entraîné dans l’un des anciens hauts celtiques du joueur

«Je suis certainement intéressé par l’acquisition d’une équipe sportive à un moment donné. Le Celtic et Man United sont des équipes que j’aime bien.

«Mais je suis ouvert. Je sens que je pourrais faire de grandes choses pour un club.

McGregor a déjà expliqué qu’il était attiré par la mentalité gagnante de United et de ses internationaux irlandais en Denis Irwin et Roy Keane.

«Je suis tombé sur une vieille photo de moi portant ce tristement célèbre maillot gris United, que j’ai acheté avec mon [First Holy] L’argent de la communion à huit ans », se souvient-il dans une interview. «Je vois mon fils quand je regarde cette photo. J’adorerais savoir où c’est maintenant. Un maillot de football vraiment “Notorious”! »

La valeur nette de McGregor, née à Dublin, est estimée à 181 millions de livres sterling – avec Celtic évalué à environ 118 millions de livres sterling par la Bourse.

Le magnat irlandais Desmond – d’une valeur de plus de 1,5 milliard de livres sterling – est l’actionnaire majoritaire du club, mais a récemment annoncé qu’il ne renoncerait pas à sa participation de 19,8%.

McGregor est aussi vif hors de la cage qu’il y est à l’intérieur

Il a déclaré: «Je suis aussi passionné par le Celtic que n’importe quel autre supporter. Mes actions ne sont pas à vendre. “

L’Irlandais est de bons amis avec la star d’Arsenal Kieran Tierney, portant même la chemise de l’ancienne star celtique pendant l’entraînement.

Le joueur de 32 ans revient dans l’Octogone le 10 juillet à l’UFC 264 lorsqu’il affronte Dustin Poirier pour la troisième fois de sa carrière, dans l’espoir de venger la défaite de Fight Island.