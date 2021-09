Conor McGregor ouvre comme favori vers un combat hypothétique avec MGK

Mitrailleuse Kelly | Conor McGregor

Pour des raisons évidentes, Conor McGregor et Machine Gun Kelly ne vont pas se rencontrer dans un match de boxe, mais il y a des cotes de paris. Beaucoup de gens l’attendent avec impatience après leur altercation, mais cela n’aurait aucun sens. Presque même pas économique, mais mieux vaut ne pas entrer dans ce domaine. Le fait est qu’il y a eu un incident mais qu’il n’y aura pas de combat. En plus, tout le monde sait ce qui se passerait. Et c’est pourquoi “The Notorious” est un grand favori. (via Odds Shark).

Conor McGregor, favori par rapport à Machine Gun Kelly

La star irlandaise est tellement favorisée que il faudrait miser 5 000$ pour ne gagner que 100$ avec ta victoire. En revanche, si quelqu’un pariait sur le célèbre rappeur et acteur 100$, il gagnerait 1000$ s’il réussissait au combat.

Dans le même temps, le retour de “The Notorious” dans des matchs de boxe de célébrités n’est pas à exclure. Vous pourriez être intéressé à affronter à nouveau l’un des frères Paul ou Floyd Mayweather. Même si en ce moment il se remet pour revenir à l’UFC et reprendre le chemin de la victoire en vengeant ses deux défaites contre Dustin Poirier.



