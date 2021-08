Conor McGregor pense toujours qu’il était un champion en trois divisions

in

Conor McGregor à la conférence de presse de l’UFC 229

Conor McGregor était un ancien champion du monde poids plume et poids léger de l’UFC, en plus d’être champion intérimaire aussi des 145 livres. Mais il n’a jamais obtenu aucun autre titre et depuis qu’il a remporté le deuxième, cela a toujours été son objectif. Face à l’impossibilité de descendre au poids coq votre direction serait poids welter, où il a déjà concouru à plusieurs reprises.

Conor McGregor, champion des trois divisions ?

Et bien qu’il soit dans le pire moment de sa carrière après deux défaites consécutives, se remettant d’une grave blessure qui le maintiendra hors de combat jusqu’en 2022, l’Irlandais pense toujours qu’il peut remporter ce troisième championnat. Il a également répondu lorsqu’un fan lui a récemment demandé sur Twitter :

Avis

Quel pourrait être le chemin ? Revenez d’abord pour vaincre Dustin Poirier (bien que cela puisse conduire à un cinquième combat), puis cherchez un bon adversaire à 170 livres.. Étant qui il est avec deux victoires, il pourrait se positionner pour un coup de départ. Mais certainement pas avant. À son retour, cela n’aurait aucun sens, peut-être que s’il revient et qu’au lieu d’affronter “The Diamond”, il recherche ce grand combat en tant que poids welter qui le mènera au champion.

