Conor McGregor perd le combat contre la mitrailleuse Kelly aux VMA (vidéo)

L’ancien champion de l’UFC Conor McGregor est dans une mauvaise passe. Non seulement il a perdu trois de ses quatre derniers combats de MMA, enregistrant une seule victoire depuis 2016, il est maintenant embarrassé par les civils.

Tout comme la fois où il a essayé de frapper un vieil homme au visage et n’a pas réussi à l’assommer, McGregor a subi une indignité similaire dimanche soir aux Video Music Awards (VMA).

Selon plusieurs rapports, McGregor a demandé au rappeur Machine Gun Kelly une photo – seulement pour être rejeté. À ce moment-là, l’enfer s’est déchaîné.

Divers angles ont capturé la scène folle au fur et à mesure qu’elle se déroulait.

Oh et il y a la vid lol MGK et Conor McGregor au VMA

Conor McGregor au lol MGK de la VMA et lui ont eu un bref moment chaotique il semble

Pas Conor McGregor agissant sur le tapis rouge #VMA 😩

McGregor se balançant sur MGK doit être ajouté à la liste des moments #VMA de tous les temps

Juste en essayant de combattre Machine Gun Kelly et de ne pas pouvoir lui faire de dégâts réels, McGregor a perdu celui-ci. Et depuis qu’il a perdu encore et encore et encore ces derniers temps, c’est sans aucun doute un sentiment familier.

Dak Prescott reste gagnant.

Il était une fois McGregor était un gars cool, mais entre tricher contre (et toujours perdre contre) Khabib Nurmagomedov, les allégations troublantes qui ont été faites contre lui et son étrange affinité pour les montres sexuelles – il est juste dans un endroit vraiment étrange en ce moment .

Espérons que McGregor soit capable de se remettre sur la bonne voie à un moment donné, mais d’après le chemin qu’il a emprunté, cela semble peu probable.

