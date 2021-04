Conor McGregor pourrait trouver que la faim et l’inactivité lui causent des problèmes lors du match revanche de Dustin Poirier, dit Joe Duffy qui a été surpris par le manque de coups de pied de “ The Notorious ”

La trilogie est réservée – Dustin Poirier et Conor McGregor se battront à nouveau.

Las Vegas sera l’hôte de l’UFC 264 en juillet avec l’équilibre fixé à un chacun dans la trilogie et le vainqueur en ligne pour être le prochain prétendant au titre des poids légers de l’UFC.

Conor McGregor n’a pas eu de réponse pour un retrait dans la première minute, un crochet droit de contrôle de Dustin Poirier ou les coups de pied brutaux dans leur deuxième combat

Un homme qui connaît très bien McGregor et Poirier est le désormais retraité Joe Duffy, qui dit que le manque de coups de pied de son compatriote McGregor lors du dernier combat avec Poirier l’a surpris.

“Normalement, il lance des coups de pied dynamiques pour mettre les gens mal à l’aise à cette distance, ce qui donne envie aux combattants de parcourir la distance avec leurs attaques qui jouent dans la main gauche du compteur de McGregor”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

Duffy a remis à McGregor la deuxième défaite de sa carrière en battant le futur champion du monde à deux poids par soumission au premier tour en 2010. Il était alors du côté des perdants d’une décision contre Poirier à l’UFC 195 en 2016.

McGregor a été abasourdi par Poirier avant de l’assommer à l’UFC 257 et a suggéré que l’inactivité de sa part avait joué un rôle dans la défaite.

“Dustin m’a également surpris à quel point il était calme même quand il a été touché, je pensais que c’était vital pour gagner le combat”, a-t-il ajouté.

Une grande partie du succès de Poirier dans ce combat est venu en ciblant le mollet de McGregor, annulant la vitesse de l’Irlandais, et Duffy pense que c’est un domaine sur lequel il doit travailler.

“Les coups de pied au mollet sont un véritable égaliseur pour n’importe quel combattant”, a-t-il ajouté. «Il n’en faut qu’un pour engourdir la jambe. Je pense évidemment que gaucher à gaucher, il peut les adopter lui-même, mais doit aussi entraîner une défense jusqu’à ce que ce soit une mémoire musculaire.

Duffy s’est battu et a battu McGregor pendant leurs jours de Cage Warriors, puis a perdu contre Poirier lorsqu’ils se sont battus au MGM Grand

McGregor a également accusé l’inactivité comme l’une des principales raisons de la perte, avec seulement quatre combats UFC depuis 2016, c’est une opinion reprise par Duffy.

«J’ai toujours dit que je ne croyais pas à la rouille des anneaux moi-même», a-t-il ajouté. «Je pensais que c’était juste un problème si vous permettiez que ce soit psychologiquement, mais je dois dire que mes derniers combats de ma carrière, je n’étais pas aussi à l’aise dans l’octogone et cela pourrait peut-être être dû à l’inactivité.

Duffy et McGregor se sont rencontrés pour la première fois au début de leur carrière, et il a rencontré Poirier beaucoup plus tard, mais comment s’est passée son expérience contre les deux combattants?

Après avoir combattu pour la première fois en 2014, c’est 1-1 entre eux et Joe Duffy, qui a affronté les deux, voit un résultat similaire à la deuxième rencontre entre les rivaux.

“McGregor avait un style de contre-frappe plus précis à sa frappe avec un bon timing et Dustin était plus de pression et de style continu à sa frappe”, se souvient-il.

“La lutte est évidemment difficile à comparer en raison de la fourchette de temps, mais Dustin s’y sentait plus complet et physique que McGregor.”

Avec la trilogie officiellement réservée, nous mettrons enfin fin à la querelle qui a commencé en 2014, et Duffy pense que l’Américain sera à nouveau vainqueur.

«Je pense que le combat ira de la même manière. Je sens juste que le temps octogonal de Dustin et la faim sont un facteur. Si les choses ne vont pas bien, il a plus de capacité à s’adapter au combat que McGregor.

Avec Michael Chandler face à Charles Olivera pour le titre vacant des poids légers de l’UFC le 15 mai, le vainqueur de Poirier contre McGregor est le suivant.

Avec 10000 “ fans irlandais ivres et chanteurs ” à Las Vegas, Nick Peet pense que nous verrons le vieux et méchant Conor McGregor revenir pour le combat de la trilogie Dustin Poirier