Conor McGregor promet de « tuer » Dustin Poirier à l’UFC 264 et prévient qu’il est « plus dangereux » que jamais

Dans un avertissement effrayant, Conor McGregor a juré de “tuer” Dustin Poirier, avertissant son rival qu’il est le plus dangereux qu’il ait jamais été.

‘The Notorious’ a la chance de rectifier les erreurs de l’UFC 257 dans leur combat de trilogie ce samedi soir à l’UFC 264 à Las Vegas.

McGregor s’est entraîné à Dubaï et aux États-Unis en préparation du combat de trilogie avec Poirier

McGregor a été arrêté au deuxième tour sur Fight Island, la première défaite par élimination directe de sa carrière de MMA, et ressemblait à l’ombre du combattant qui a terrorisé toute la liste de l’UFC lors de sa marche vers le sommet.

L’Irlandais a identifié son approche lente et lourde sur Fight Island comme quelque chose qui devait être rectifié et il est convaincu qu’il a fait les ajustements nécessaires.

“[We] juste concentré sur les arts martiaux mixtes, tout d’abord, ” il a dit à The MacLife, en référence à sa précédente formation où il avait les yeux rivés sur un retour sur le ring face à une autre légende.

“C’était un camp de 85% pour la boxe [before UFC 257], pour Manny Pacquiao, c’est ainsi que le combat est né. Cela allait être un événement caritatif, même pas sous la bannière UFC.

Poirier a stupéfait ‘The Notorious’ à l’UFC 257 et c’est maintenant 1-1 entre eux

«C’était juste parce qu’il était gaucher et que j’avais un peu pitié de lui et ainsi de suite, alors je l’aidais et c’est tout.

«Ça s’est passé comme ça s’est passé et j’ai eu un revers là-dedans, mais les revers sont une belle chose. La défaite est l’ingrédient secret du succès, dis-je, et cela me met là où je dois être.

“Chaque coup que j’ai lancé dans ce camp est un coup fatal, alors c’est tout”, a-t-il ajouté.

« Je vais tuer cet homme.

« Juste un massacre et une pièce de théâtre avec un petit garçon effrayé.

“Il se bat effrayé comme il le fait toujours, comme ils le font toujours contre moi, alors maintenant je vais jouer avec le petit garçon, jouer avec moi la nourriture, puis la dévorer.”

Le joueur de 32 ans de Crumlin a connu des moments de succès dans le deuxième combat

Le surnom de «Mystic Mac» est né immédiatement après le premier combat contre Poirier à l’UFC 178, en 2014, lorsqu’il a tenu sa promesse d’un KO au premier tour.

Bien que le joueur de 32 ans n’ait pas précisé l’heure exacte de l’arrêt, il a prédit de façon inquiétante une fin explosive de leur trilogie.

“Je vais l’assommer, sans aucun doute,” il a dit au magazine Rolling Stone. «Je suis le plus dangereux que j’aie jamais été, je suis le plus concentré que j’aie jamais été et je vais le faire sortir.

« Il n’aura aucun moyen de gérer ce que j’apporte samedi, et c’est tout.

«Il a parlé d’une somme dernièrement qu’il paiera; ça va pas être sympa. Je passe par mon adversaire le 10 juillet.

« Tout homme qui me combat trois fois, que Dieu le bénisse. Après avoir roulé mon adversaire, je déciderai de ce que je veux ensuite.