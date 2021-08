Conor McGregor publie un tweet élégant à son ancien rival Jose Aldo après sa victoire à l’UFC 265

in

Conor McGregor a récemment fait l’objet de vives critiques pour certains de ses propos et tweets, mais il semble qu’il était d’humeur plus légère ce week-end.

Le premier vrai rival de l’Irlandais à l’UFC, Jose Aldo, était en action ce week-end alors qu’il affrontait Pedro Munroz à l’UFC 265.

.

Le discours poubelle de McGregor au cours des derniers mois est allé trop loin aux yeux de beaucoup

Aldo a remporté la victoire à l’unanimité en remportant les trois manches pour un score de 30 à 27 dans tous les domaines.

Après le combat, McGregor s’est tourné vers Twitter et, dans un rare moment, a décidé de montrer un peu de respect à son ancien.

“Jose Aldo est une vraie légende”, a-t-il tweeté.

Conor McGregor a montré du respect à son ancien ennemi juré, Jose Aldo

McGregor a éliminé Aldo en 13 secondes pour remporter le titre des poids plumes de l’UFC fin 2015.

C’est toujours le KO le plus rapide de l’histoire des combats pour le titre UFC à ce jour et Aldo n’a jamais vraiment été le même. La victoire du Brésilien hier soir n’était que sa quatrième en onze tentatives depuis McGregor.

Le joueur de 34 ans a continué à se brancher, cependant. La raison pour laquelle sa défaite contre McGregor a été plus douloureuse que d’habitude était les bouffonneries d’avant-combat de The Notorious.

Aldo était champion depuis plus de cinq ans au moment où il a rencontré McGregor et était invaincu depuis une décennie. Mais McGregor a fait tout ce qu’il pouvait pour entrer dans la peau d’Aldo et entrer dans la tête du champion de l’époque.

McGregor a eu besoin de 13 secondes pour endormir Aldo en 2015

Beaucoup diraient que la tactique de McGregor a fonctionné. Aldo a lutté depuis tandis que McGregor est devenu le tout premier double champion de l’histoire de l’UFC et est actuellement l’athlète le mieux payé au monde par Forbes.

McGregor est actuellement mis à l’écart avec une jambe cassée subie lors de son combat de trilogie avec Dustin Poirier à l’UFC 264 le mois dernier.

Bien que tout soit provisoire, l’espoir est que McGregor sera en mesure de se battre l’été prochain et tous les signes indiquent qu’il maintiendra sa rivalité avec The Diamond, un homme qui pourrait être le champion des poids légers de l’UFC d’ici là alors qu’il rencontrera Charles Oliviera ensuite.