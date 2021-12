Conor McGregor qualifie son rival amer Khabib Nurmagomedov de « bien pas génial » après une carrière extraordinaire à l’UFC

Conor McGregor a relancé sa guerre des mots avec son rival amer Khabib Nurmagomedov en l’appelant « bien pas génial » lors d’une conversation sur les réseaux sociaux.

‘The Notorious’ a rencontré le Russe au centre de l’Octogone à l’UFC 229 en 2018, mais a été rapidement repoussé et étouffé dans une victoire de routine.

. – .

McGregor a succombé à une fissure au cou au quatrième tour et a tapé contre Khabib

. – .

Khabib et McGregor se sont affrontés en octobre 2018 pour le titre UFC des poids légers

Khabib se battra deux fois de plus, battant Dustin Poirier et Justin Gaethje, avant de mettre un terme à sa carrière n’ayant jamais goûté à la défaite en 29 combats.

Cependant, bien qu’il ait à peine perdu une manche dans toute sa carrière et qu’il ait terminé avec de l’or léger attaché à sa taille, McGregor reste peu impressionné par « The Eagle » et ses réalisations.

Ayant pris sa retraite à l’âge de 32 ans et employé un style de combat sambo-lourd plus étroitement attribué à un travail au sol intense, l’Irlandais a répondu à une question de fans sur son rival acharné.

Lorsqu’on a demandé à McGregor s’il pensait que Nurmagomedov n’était qu’un « bon » combattant, l’Irlandais a répondu : « Oui, bien, pas génial. »

. – .

Un étranglement triangulaire a assuré la troisième soumission consécutive pour Khabib contre Justin Gaethje

« Faible taux de KO », a poursuivi McGregor. « Je ne peux pas donner de coups de pied du tout. Jamais monté dans la catégorie de poids malgré presque la mort en essayant de prendre du poids. Retiré des combats plusieurs fois. Retraité tôt.

« Tout cela le conduit à un bon combattant, pas génial. Il a eu quelques bons mois, c’est tout.

La rivalité entre McGregor et Khabib a commencé en 2016 la nuit où McGregor a été couronné champion des poids légers de l’UFC après avoir battu Eddie Alvarez.

Sur l’undercard, Khabib a forcé Michael Johnson à taper, avant de dire à la foule aboyante de New York au Madison Square Garden qu’il voulait « combattre votre poulet, car c’est le combat facile n ° 1 dans la division des poids légers ».

. – .

Cian Cowley et McGregor devant le tribunal après leur rôle dans l’attaque du bus de Brooklyn

Les choses se sont intensifiées lorsque Khabib a été filmé en train de gifler l’ami de McGregor, Artem Lobov, en 2018, l’homme de 33 ans s’envolant pour Brooklyn depuis l’Irlande et attaquant le bus dans lequel il se trouvait, qui contenait également d’autres passagers.

À peine six mois plus tard, le duo s’est battu à la T-Mobile Arena de Las Vegas et Khabib a étouffé son rival avant de sauter la cage puis d’attaquer son entourage à l’extérieur.

