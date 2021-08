Conor McGregor réagit ? Jake Paul contre Tyron Woodley

Jake Paul et Tyron Woodley se sont rencontrés hier soir dans un match de boxe qui a fini par gagner le premier par décision partagée. Un résultat controversé qui pourrait les conduire tous les deux à une revanche. Mais en ce moment le célèbre youtuber est en fête tandis que l’ancien combattant de l’UFC exige une nouvelle confrontation.

Conor McGregor réagit ? à Paul vs. Woodley

Parmi les nombreuses personnes qui ont vu le combat on dirait que c’était conor mcgregor. La star irlandaise a déjà eu son match des étoiles contre Floyd Mayweather et il n’est pas rare que l’on se demande s’il pourrait recommencer. Il semble qu’il le regardait parce qu’il a fait ce post sur Twitter laissant entendre qu’il pense qu’il écraserait l’un de nous:

Avis

«Saliver«.

On pourrait penser que Conor McGregor fait référence à la confrontation mais aussi à ce que J’avais hâte d’enfoncer mes dents dans l’assiette de nourriture qui est revenu peu de temps après dans un autre post. Selon toute probabilité, il faisait référence à cela et voulait sûrement donner à ses disciples de quoi parler et n’était pas vraiment au courant de ce qui se passait dans Paul vs. Woodley.

Bien qu’il serait vraiment intéressant pour McGregor d’affronter Paul dans un match de boxe. Mais ça ne l’intéresse pas non plus. Et certainement pour lui, cela pourrait ne pas avoir beaucoup de sens.

