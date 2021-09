Conor McGregor remercie Anderson Silva pour ses aimables paroles après une horrible fracture de jambe subie contre Dustin Poirier à l’UFC 264

Conor McGregor a remercié la légende de l’UFC Anderson Silva pour ses aimables paroles alors qu’il poursuit sa rééducation après une jambe cassée dévastatrice.

L’Irlandais s’est brisé le tibia et le péroné lors de son match de rancune UFC 264 contre Dustin Poirier début juillet et vient de commencer à marcher à l’aide de béquilles.

.

‘The Notorious’ a été laissé affalé sur le sol de l’Octogone à la fin du premier tour

Bien que « The Notorious » ne se battra pas encore cette année, c’est certain, l’approche positive qu’il a adoptée pour son traitement signifie qu’il est déjà bien en avance sur son calendrier.

Un homme qui sait mieux que quiconque comment se remettre correctement d’une blessure aussi écoeurante est Silva, qui a subi une fracture de la jambe similaire en 2013 contre Chris Weidman.

Après avoir été assommé par Weidman lors de leur premier combat, «The Spider» a ensuite été laissé à l’agonie cinq mois plus tard après que son coup de pied ait été vérifié et que les os se soient brisés.

Mais après avoir continué à combattre en MMA jusqu’en 2020 puis boxé contre Julio Cesar Chavez Jr en juin de cette année, le Brésilien a eu de gentils mots de soutien pour l’ancien champion du monde des deux poids.

.

Silva a subi une fracture de la jambe tout aussi désagréable en 2013

“Pour Conor en ce moment, il faut prendre le temps et continuer à travailler et continuer à faire de la physiothérapie, continuer à travailler (le) haut du corps et garder l’esprit en dehors du jeu de combat”, a déclaré Silva à Submission Radio.

« Concentrez-vous simplement sur votre rétablissement et ne pensez pas que vous devrez vous battre demain ou dans six mois. Récupérez simplement votre corps. Restez prêt à préparer votre esprit pour quand vous reviendrez, vous reviendrez fort, vous reviendrez mieux.

« Votre esprit, vous devez rester prêt et vous connecter au cœur pour vous rendre plus puissant, continuer à vous mettre au défi et prouver à quel point vous aimez votre travail et à quel point vous pouvez continuer à le faire lorsque vous avez le même Anderson, le même Weidman. , le même Conor.

« Mentalement, c’est très important. »

.

McGregor et Silva étaient autrefois les hommes vedettes de l’UFC

Bien que l’explosion continue de McGregor sur les réseaux sociaux ne l’ait peut-être pas attiré par beaucoup dans la communauté MMA, le message de soutien de l’ancien champion du monde des poids moyens a clairement laissé un effet durable et il a dûment répondu sur Instagram.

“J’apprécie grandement ce message Anderson, merci”, a écrit McGregor. « Vous savez, depuis que cette blessure monstrueuse m’est arrivée, j’ai eu très peu de soutien de mes collègues.

@notoriousmma (Instagram)

McGregor a remercié ‘The Spider’ pour ses aimables paroles

« En fait, c’est tout le contraire. Les griffes sont sorties. Mais pas de soucis ! J’aime un peu gratter de salope. A bientôt quand je t’aurai, tes petits riens !

« Bon « petit samedi » à tous. »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.