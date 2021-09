Conor McGregor remercie Anderson Silva pour ses conseils après une blessure

in

Anderson Silva sait ce que c’est que de se casser la jambe dans un combat UFC et Conor McGregor tient à vous remercier pour vos conseils sur la façon de gérer une période aussi difficile que celle dans laquelle vous vous trouvez. Dans un récent post sur Instagram, le combattant irlandais se souvenait précisément des propos du Brésilien.

Conor McGregor remercie Anderson Silva

«Vous devez préparer votre esprit pour qu’à votre retour vous le fassiez plus fort et mieux… Pour montrer à quel point vous aimez votre travail et combien de temps vous pouvez continuer à le faire, alors vous avez Anderson lui-même, (Chris) Weidman lui-même, Conor lui-même. L’état d’esprit est très important« , a déclaré Silva.

«J’apprécie vraiment ce message Anderson, merci. Depuis que j’ai subi cette fichue blessure J’ai eu très peu de soutien de mes pairs. En fait, tout le contraire. Ils ont sorti leurs griffes. Mais ne t’inquiètes pas! J’adore les petites griffures sur une chienne. Rendez-vous quand je viendrai pour vous petit personne ! », a répondu McGregor.

Et rappelez-vous qu’il fut un temps où l’on parlait d’un combat entre les deux légendes. En fait, Anderson Silva a déclaré l’année dernière : « Parlons de mon super combat avec Conor. j’ai commencé à perdre du poids. Alors que tout le monde qui parle de savoir si Anderson sera capable de faire le poids et bla bla bla sait. J’ai commencé la formation et je suis prêt. Conor est également préparé. Maintenant, il ne reste que Dana White. Je dois faire de ce combat une réalité. Voyons ce qui se passe”.

