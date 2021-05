Conor McGregor remportant le titre UFC des poids légers “ dévaloriserait ” la ceinture en raison de la perte de Khabib Nurmagomedov, affirme Dan Hardy

Conor McGregor est à une victoire d’une autre chance pour le titre UFC Lightweight.

Bien sûr, Michael Chandler et Charles Oliveira se battront pour le titre vacant ce samedi à l’UFC 262.

Conor McGregor doit remporter une grosse victoire

Le titre est à gagner après que le légendaire Khabib Nurmagomedov, 29-0, se soit éloigné du sport.

Dans son sillage, le Russe a battu de grands noms comme McGregor, son ennemi le 10 juillet Dustin Poirier, Justin Gaethje et bien d’autres.

L’ancien combattant de l’UFC, Dan Hardy, vient d’accepter de quitter l’UFC plus tôt cette semaine et est maintenant un homme libre. Le Britannique a également fait des commentaires pour la société et dans son analyse de ce combat pour le titre des poids légers, Hardy pense qu’il y a une raison très spécifique pour laquelle les plus grands noms ne se battent pas pour le titre.

«C’est pourquoi nous avons Oliveira contre Chandler – aucun de ces gars n’a perdu contre Khabib [Nurmagomedov]», A déclaré Hardy à Submission Radio.

Michael Chandler a obligé la communauté MMA à s’asseoir et à remarquer ses débuts à l’UFC

«Les fans n’ont donc pas cette image en tête du nouveau champion des poids légers étranglé et dominé par l’ancien grand retraité.

«Si vous mettez cette ceinture sur l’épaule de McGregor ou la taille de Poirier ou la taille de Gatheje à ce stade, tout le monde voit la même chose; ils voient juste Khabib les dominer et cette ceinture ne vaut pas autant.

C’est en partie cela, mais c’est aussi le fait que Poirier et McGregor voulaient le faire revenir et avoir un troisième et dernier combat. Étant donné que leur deuxième réunion à l’UFC 257 était le deuxième pay-per-view le plus acheté de l’histoire de l’UFC, la société n’allait jamais refuser cela.

Si Poirier avait voulu se battre pour le titre, il aurait pu se battre pour le titre après avoir battu l’Irlandais, sans aucun doute.

Conor McGregor n’a pas pu gérer les coups de pied de Dustin Poirier lors de leur rencontre en janvier

Chandler espère que McGregor vengera sa perte en janvier, et s’il remporte le titre samedi, les grandes entreprises pourraient être à l’horizon.

«Je veux voir Conor revenir, mec», a déclaré Chandler à TMZ.

«Il n’y a rien de mieux que lorsqu’un gars aussi gros que Conor McGregor échoue, perd et est ensuite capable de se relever et de gagner. C’est une histoire énorme, c’est un énorme scénario.

Conor McGregor et Michael Chandler pourraient-ils se produire avant la fin de 2021?

«De toute évidence, l’athlète en moi veut combattre le vainqueur. L’homme d’affaires veut bien sûr combattre Conor.

McGregor a suggéré qu’il aimerait se battre à nouveau après Poirier en juillet et il a ouvertement déclaré qu’il voudrait chercher un titre après sa victoire.

Bien que Hardy ait raison, il est difficile de dire qu’un titre à la taille de McGregor n’aurait aucune valeur alors que l’Irlandais est encore de loin le plus gros tirage du sport.