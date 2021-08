Conor McGregor répond à Anthony Smith : « Êtes-vous stupide ?

Anthony Smith a récemment critiqué le comportement de Conor McGregor : « Avec Conor c’est juste, allé trop loin, allé trop loin. Comme ils tirent sur les gens pour beaucoup moins. J’ai peut-être grandi différemment. Peut-être qu’il a grandi différemment et que j’ai vu des choses plus folles… Je ne comprends pas pourquoi il se sent si libre de dire des choses comme ça. Comme s’il était vraiment intouchable, comme s’il se sentait vraiment libre de dire ce qu’il voulait. Je suppose qu’il a peut-être beaucoup de sécurité autour de lui. Il y a des gens dont on ne peut pas parler comme ça. C’est bizarre pour moi”.

Conor McGregor répond à Anthony Smith

Maintenant, la star irlandaise répond dans une publication sur les réseaux sociaux :

@lionheartasmith qui se fait tirer dessus pour quoi ? Qu’est-ce que tu racontes, gros zombie. Le manque de respect qui m’arrive constamment est la cause de ma réponse. Es-tu stupide? Vous ne voyez pas cela ? Allez vous faire foutre et laissez-moi tranquille, vous les perdants. Vous les nuls. Je me prépare à revenir. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 août 2021

Qui vont-ils tirer et pourquoi ? Qu’est-ce que tu dis, gros zombie ? Les manques de respect qui sont constamment dirigés contre moi sont ce qui suscite ma réponse. Tu es stupide? Vous ne le voyez pas ? Allez vous faire foutre et laissez-moi tranquille, perdants. Don personne. je me prépare à y retourner«.

Pour l’instant il n’y a eu aucune réponse d’Anthony Smith à Conor McGregor. Vous ne voulez probablement rien dire sachant que vous n’obtiendrez rien de positif d’un échange d’attaques verbales avec l’Irlandais. Bien que vous souhaitiez peut-être répondre à l’insulte que vous avez dirigée.



