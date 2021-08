Conor McGregor répond aux déclarations de Khabib sur Aldo

L’éternelle rivalité entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov semble connaître un nouvel épisode. Après que Khabib ait critiqué Jose Aldo et en ait profité pour mettre également l’Irlandais, McGregor a réagi.

Il y a quelques jours, il y avait une conférence de presse pour l’Eagle Fighting Championship, le promoteur de Khabib Nurmagomedov. Dans ses fonctions de président, Khabib s’adresse toujours aux médias. Comme de coutume, les questions qui vous sont posées ne concernent pas uniquement votre promoteur.

Cela a amené Khabib à s’impliquer dans une controverse sur ses remarques. Même chose que pour beaucoup sont hors de propos, surtout maintenant qu’il est un combattant à la retraite.

« Est-ce que ce type parle encore ? Une autre conférence de presse ? Tu as chié ton pantalon pour Cerrone toute ta carrière. Trois fois tu l’as évité. Votre père, que Dieu ait son âme, n’en croyait pas ses yeux à cause de la façon dont j’ai battu Cerrone. Manquez-vous de respect à Cerrone et maintenant à Aldo aussi ? Vous vous êtes enfui. Ferme la bouche.”

McGregor, et de nombreuses personnes dans la communauté MMA, remettent en question le fait que Khabib parle de tant de sujets. Au-delà de la presse posant toujours les mêmes questions, le Russe pourrait tout simplement les ignorer. Les déclarations de Nurmagomedov sur une légende respectée comme Jose Aldo étaient certainement fausses. Peu importe si nous considérons qu’il a raison ou tort dans son opinion sur le Brésilien.

Une autre conférence de presse ? Haha, pour quoi faire ? Tu fais beaucoup de rien, mon pote. Toi et Cerrone avez été fermés au combat pendant longtemps et vous n’en avez jamais eu le courage. Tu es parti en courant et maintenant tu ne fais que parler comme une garce. Aldo est 100 fois le combattant que tu es, et tu ne le seras jamais.”

