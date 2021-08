Conor McGregor aux pesées de l’UFC

Alors qu’il récupère pour revenir, espérons-le, au début de 2022, Conor McGregor révèle combien de combats il reste sur son contrat UFC. Il l’a fait en répondant à un fan lors d’une séance de questions-réponses sur les réseaux sociaux qui a partagé des données sur ses ventes à la carte. La star irlandaise a également tenu à le corriger, soulignant qu’il détient actuellement 8 des 10 records et que Il va profiter des deux combats qui restent dans son contrat pour tous les casser.

Le contrat de Conor McGregor avec l’UFC

Cette liste est incorrecte. McGregor contre (José) Aldo a fait plus que l’UFC 100 : Brock (Lesnar) vs. (Franc) Mir. Et McGregor contre. (Donald) ‘Cowboy’ (Cerrone) a fait plus que McGregor vs. Aldo. J’ai actuellement 8 des 10 meilleurs pay-per-views de l’UFC. Avec deux combats restants sur mon contrat, je chercherai à terminer dans le top 10 au classement général sur PPV.. Motivant ! ».

Avis

Conor McGregor a également reçu de nombreuses réponses des fans souhaitant qu’il tienne parole, d’autres craignant qu’il puisse mettre fin à sa carrière après seulement deux combats, et d’autres qui le corrigent en soulignant qu’il n’a pas vraiment 8 des 10 meilleurs pay-per-views du UFC, vous ne pourrez donc pas tous les obtenir avant la fin de votre contrat.

