Conor McGregor révèle que l’opération sur une jambe cassée a été un succès et dit à Dustin Poirier qu’il a une “victoire illégitime” alors qu’il prépare le retour de l’UFC

in

Conor McGregor a confirmé que l’opération sur sa jambe cassée a été un succès alors qu’il vise un retour rapide.

Un combat de trilogie avec Dustin Poirier s’est terminé de manière angoissante pour The Notorious alors qu’il s’effondrait sous son propre poids après une légère glissade dans l’Octogone.

GETTY

McGregor a continué à se moquer de son rival dans la défaite

Poirier a remporté une victoire par TKO, mais McGregor protesterait – du tapis octogonal avec une jambe cassée, rien de moins – qu’il s’agissait en fait d’un arrêt de médecin.

De nombreux fans se sont demandé où McGregor allait d’ici après ce combat.

Mais l’Irlandais a posté une vidéo aux premières heures de lundi matin donnant à chacun une mise à jour sur sa santé et ses plans de retour.

“Je viens de sortir de la salle d’opération et tout s’est déroulé comme prévu”, a déclaré McGregor. Tout s’est parfaitement déroulé. Je me sens formidable. Nous avons eu six semaines avec une béquille, puis nous commençons à reconstruire. »

Conor McGregor envoie un message vidéo pour combattre les fans et Dustin Poirier après une défaite « illégitime » à l’UFC 264

En parlant du combat, The Notorious pensait que s’il avait atteint le deuxième tour, il aurait gagné le combat. Il a qualifié la victoire de Poirier d’illégitime et a déclaré qu’il n’avait rien fait contre lui.

“C’était un sacré premier tour”, a déclaré McGregor. «Ça aurait été bien d’entrer dans le deuxième tour pour voir ce que c’est, mais c’est ce que c’est. C’est la nature de l’entreprise. C’était une cassure nette du tibia et ce n’était pas censé l’être.

« Dustin, vous pouvez célébrer cette victoire illégitime autant que vous voulez, mais vous n’avez rien fait là-dedans », a affirmé McGregor. « Ce deuxième tour aurait tout montré. En avant et en haut nous allons, équipe. Nous nous dépoussiérons, nous nous reconstruisons et nous revenons mieux que jamais.

Ce n’était pas le combat de trilogie que beaucoup espéraient

McGregor, 33 ans mercredi, a fait l’objet d’intenses spéculations sur son avenir à chaque tournant. Il a perdu trois de ses quatre derniers combats à l’UFC avec un record de 22-6.

Quand il est devenu double champion en 2016, c’était 21-3.

L’inactivité, les intérêts extérieurs et les blessures qu’il contracte lorsqu’il se bat semblent être une mauvaise recette pour un boxeur.

McGregor a continué à attaquer Poirier même après la fin du combat

McGregor est toujours le plus grand tirage que le sport ait jamais vu et verra peut-être jamais dans de nombreuses générations.

Mais ces questions sur sa faim ou sa motivation maintenant qu’il est la star du sport la mieux rémunérée au monde – même avec une seule victoire au cours des trois dernières années – demeurent.

L’Irlandais lui-même dit qu’il reviendra et qu’il reviendra mieux, il semble donc que la grosse dame ne chantera pas encore sur l’histoire de Conor McGregor.